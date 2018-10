Samantha Markle es disculpa en públic pels seus atacs a la duquessa de Sussex

Els atacs de Samantha Markle a la seva mig germana Meghan Markle han sigut una constant des d’abans que els ducs de Sussex passessin per l’altar. Però podria ser que aquesta situació s’acabés, després que Samantha s’hagi disculpat públicament a la televisió britànica.

Concretament va ser en una entrevista al programa ‘Jeremy Vine’, on va admetre que en algunes ocasions s’havia excedit i reconeixia que es penedia d’alguns dels seus comentaris. "Les coses no han sigut com semblaven i espero poder arreglar-les i tirar endavant", explicava al programa, amb l’esperança de poder aprofitar la visita a Londres per veure la seva germana.

Principalment va culpar els mitjans de comunicació d'haver tergiversat molts comentaris. "No em puc imaginar com deu haver sigut de difícil per a la meva germana", lamentava Samantha. El periodista no va desaprofitar l’ocasió per mostrar que molts dels insults no podien ser tergiversats, perquè s'havien publicat directament a Twitter.

Un dels arguments utilitzats per la germana de la duquessa de Sussex per justificar-se és que els comentaris anaven destinats a defensar la seva família i sobretot el seu pare, que no era ben tractat pels fotògrafs. "Potser és una qüestió de protocol britànic no contestar, però el públic s’estava rient de la nostra família, i això havia de parar".