San Miguel proposa una ruta per cinc cerveses del món

La cervesera San Miguel ha instal·lat a l’hamburgueseria LaTerminal, del barri de Gràcia de Barcelona, la seva primera TapStation de Catalunya. Es tracta d’una experiència existent ja en altres punts de l’Estat que permet tastar fins a cinc cerveses de barril diferents, cadascuna de les quals inspirada en una ciutat del món, des de Munic fins a Hong Kong, Londres o Hamburg. A més, cada tipus de cervesa se serveix en una copa específica “amb la finalitat de realçar i revelar tots el seus gustos i matisos” i “millorar l’experiència organolèptica”. La Tap Station ofereix també un kit de tast, en format més petit, per degustar diferents varietats, i hi ha una modalitat take away que permet gaudir-ne a casa.