Sánchez Vicario vol un mediador per al divorci

Arantxa Sánchez Vicario confia que el seu divorci de Josep Santacana no arribi a instàncies judicials i que es pugui resoldre a través d’un procés de mediació a Miami, on viu. Ho va explicar l’advocat de l’extenista, Maurice Jay Kutner, en una entrevista emesa a Sábado Deluxe aquest dissabte, just una setmana després que transcendís que el 3 de gener el seu marit li havia demanat el divorci. Tot i que el programa de Telecinco havia anunciat que conversaria amb l’esportista, a l’hora de la veritat ella es va limitar a dir que la situació que està vivint és “molt desagradable”, i a partir d’aquí només va parlar l’advocat.

Malgrat tot, les paraules de Kutner van tendir a rebaixar la tensió entre Sánchez Vicario i Santacana. Entre altres coses, l’advocat va assegurar que la seva clienta vol “facilitar” que els dos fills de la parella, de 9 i 7 anys, “passin temps amb el seu pare”, malgrat que és ella qui se n’ha fet càrrec des que Santacana va marxar de casa, “fa un any més o menys”. D’altra banda, Kutner va negar que en la demanda de divorci el marit hi hagués inclòs una petició d’examen psicològic a l’esportista, tal com s’havia publicat, i va desmentir també que Santacana s’hagués endut els trofeus que Arantxa havia guanyat al llarg de la seva carrera esportiva. Segons l’advocat, els trofeus estaven guardats “per un acord” a casa d’un familiar de Santacana, i ara “les dues parts han acordat” que ella els pugui recuperar, cosa que ja s’està gestionant. “Ell no se’ls ha endut, no els ha robat”, va aclarir Kutner.

Pel que fa a la situació financera de Sánchez Vicario -que deu 7,5 milions d’euros al Banc de Luxemburg, que acaba de demanar a una jutge de Barcelona que ordeni el seu ingrés a presó provisional-, l’advocat va dir que, segons els documents de què disposa fins ara, l’esportista no té “cap actiu al seu nom”, però tot i així es va mostrar convençut que no tindrà problemes per pagar els seus honoraris, que segons va reconèixer són de 750 dòlars per hora.

Sánchez Vicario, de 46 anys, es va casar amb Josep Santacana el 2008 i des de llavors es va distanciar de la seva família. El 2012 va publicar un llibre autobiogràfic en què acusava els seus pares d’haver-la “anul·lat”, i poc després presentava una querella contra el pare i un germà per haver-la “arruïnat”. Alguns mitjans, però, afirmen ara que des que el seu matrimoni amb Santacana es va trencar els vincles amb els germans i la mare (el pare va morir fa dos anys) s’estan refent.