Sant Ballantine’s planta cara a Sant Valentí

Quan arriba Sant Valentí ningú s’enrecorda que la festa va començar per honorar un bisbe anomenat així que va viure entre el 214 i el 270 dC i que va acabar mort per casar d’amagat soldats romans. Es veu que l’emperador Claudi II el Gòtic havia prohibit als soldats que es casessin perquè, en fer-ho, perdien valentia al camp de batalla. El bisbe, que no estava d’acord amb la prohibició, en va seguir casant igualment fins que l’emperador li va cantar Enough is enough i un 14 de febrer el va fer decapitar. Com sempre, hi ha dubtes històrics sobre tot això. Però gràcies a la indústria publicitària -que vol treure tot el suc a un mes en què tothom està pelat- la festa ha persistit igualment. I això que, segons la versió alternativa, es veu que això del bisbe va ser una invenció de l’Església per tapar la festivitat pagana Lupercals, una jornada eroticofestiva de l’antiga Roma que se celebrava en aquesta data perquè els joves s’iniciessin en el sexe.

Sigui quin sigui el veritable origen de la festa, res en queda avui en dia. Frases empalagoses, promocions de restaurants i ofertes de botigues online -que venen els mateixos productes de sempre però més cars- són el que mana el 14 de febrer. Un festival del sucre refinat i la llenceria de brocat made in China que, any rere any, va perdent vigor gràcies al fet que més i més gent critica la seva vocació capitalista. Entre aquests que ho critiquen, molts famosos, que surten de l’armari per viure amb orgull la seva solteria, sigui transitòria, permanent, intermitent, casual o buscada. Per a algú conegut, sortir a Instagram a proclamar que està molt bé sol és arriscar-se que li diguin que “per alguna cosa deu ser”, que en presumeix falsament i que ja li agradaria tenir parella per celebrar-ho o que ho fa per despistar perquè en realitat sí que està amb algú...

Recordo que quan anava a la universitat vam implantar la bonica tradició de Sant Ballantine’s. El 14 de febrer anàvem a sopar a un xinès menys romàntic que una planta de Foxconn i ens cruspíem un menú de deu euros menys romàntic que una planta de Foxconn en què evidentment no entrava el Ballantine’s. El temps ens ha acabat donant la raó a la seva manera. Ara allò que nosaltres fèiem molts ho han convertit en Sant Valentinder, una altra manera de mofar-se de l’amor de plexiglàs. Trash 2.0.

San Calcetín

M’alegra també veure que algú amb tants followers com per exemple l’actor Miguel Ángel Silvestre (03) hagi sortit a reivindicar “ San Calcetín ”, la festa que diu que va celebrar ell des d’un hotel mentre veia “parelles celebrant Sant Valentí per la finestra”. A la foto d’Instagram en què ho explicava, per cert, bevia cafè i no el xampany rosé que imposen tots els menús de preus inflats de la jornada.

Sant Antoni

Uns altres, en canvi, han presumit de solteria amb animals al costat. L’actor Álex González (05), per exemple, es feia un vídeo amb el seu gat en què explicava que gràcies a la mascota no li ha tocat tornar a passar sol la festivitat. Des de Fos-sur-Mer, a tocar de Marsella, el solter model Jon Kortajarena (02) desitjava “un feliç dia de Sant Valentí des del lloc més romàntic del món” acompanyat d’un cavall. Si no vols celebrar Sant Valentí tampoc cal que celebris Sant Antoni abans d’hora. Ara resultarà que els pobres animals hauran de pagar les solteries dels seus amos...

San Vicente

També va celebrar un Sant Valentí de desamor Cepeda (04), un concursant de l’ OT d’enguany, que li va declarar el seu amor a través d’Instagram a la també concursant Aitana (04), que es veu que no tenia cap intenció de deixar el seu nòvio previ al programa, Vicente, pel cantant, a qui estima molt però només com un amic, tal com ella ha suggerit a les seves xarxes. Jo crec que San Vicente és una festa que també s’haurà de celebrar per honorar les persones que estimen molt i tenen paciència, perquè el pobre Vicente ha hagut d’aguantar moltes crítiques i ironies a les xarxes durant tot el programa pel magnetisme evident entre Aitana i Cepeda a l’escenari i a l’acadèmia.

“Estimeu, és molt bonic, i expresseu-ho sempre que pugueu. És igual com. Fi d’una etapa”, tancava així el seu intent fallit de formalitzar el seu amor amb Aitana justament el dia de Sant Valentí. Una escena de desamor madura i valenta per part de Cepeda. Els haters de Vicente han hagut d’empassar-se ara les seves befes. San Vicente el paciente ha guanyat la partida. Qui ens ho havia de dir!

Saint George

Però el millor del dia de Sant Valentí va ser obra de Meghan Markle (01), que està a punt de casar-se amb el príncep Enric a la capella de Saint George, al castell de Windsor. Es veu que, coincidint amb la data, ha esborrat d’un blog que tenia un post amb consells propis d’una independent woman com: surt de festa amb les botes que t’has regalat tu mateixa. Crec que la no precària Markle va celebrar Sant Ballantine’s bevent Ballantine’s i una nit li va dir que sí al príncep Enric i ara es fa vergonya a ella mateixa. Compte amb el que celebreu!