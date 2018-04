Santa Eulalia es vesteix de llum per al 175è aniversari

El passeig de Gràcia es va il·luminar ahir per commemorar el 175è aniversari de Santa Eulalia, la històrica casa de moda i luxe de Barcelona. Per celebrar l’efemèride, l’establiment va unir art i disseny de la mà de Miralda. L’artista català va ser l’ideòleg de la Comitiva dels Patrons, una performance festiva que va començar en el centre de la ciutat i va acabar davant la façana de la botiga propietat de Lluís Sans, on es va viure el moment culminant de la celebració: l’encesa del vestit de llums de Santa Eulalia.

La botiga va ser l’escenari d’un espectacle lumínic que recrea la creu en aspa i la faldilla de neu amb què apareix la patrona de Barcelona al retaule Crucifixió de Santa Eulàlia de Bernat Martorell, obra del segleXV que es pot veure al Museu de Vic.

El vestit, més de 20.000 leds, ha sigut dissenyat per Miralda i Josep Maria Civit. Al compàs de sons electrònics inspirats en el batec del cor, la trama del vestit s’il·luminava amb diferents colors en al·legoria a les ferides de la màrtir. Per a Sans, la celebració és una manera de retornar a la ciutat part de l’estima que els barcelonins han demostrat per Santa Eulalia durant els seus 175 anys dedicats a la moda.