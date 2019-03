Sarah Ferguson recorda Lady Di: "La trobo a faltar cada dia"

Era una "millor amiga, una germana". Així ha descrit Sarah Ferguson la seva relació amb Lady Di. Unes declaracions que ha fet en una entrevista amb Emma García al programa ‘Viva la vida’ de Telecinco.

La duquessa de York ha explicat que totes dues es van casar amb "dos prínceps meravellosos", encara que després van tenir vides molt diferents. Tot i això, assegura que entre elles es va forjar una gran amistat: "La trobo a faltar cada dia". Una bona relació, però, que no es va reflectir en l’opinió pública, en què van rebre un tracte molt diferent. "A ella la van posar de santa, a mi de pecadora", ha lamentat.

651x366 Sarah Ferguson, duquessa de York, en un moment de l'entrevista / TELECINCO Sarah Ferguson, duquessa de York, en un moment de l'entrevista / TELECINCO

Sarah Ferguson, que acaba de tornar d’un viatge solidari a Sierra Leone, s’acaba de sumar a una campanya contra l’obesitat a la Gran Bretanya. Una lluita que ha estat una constant en la vida de la duquessa, que ha confessat que utilitzava el menjar com a via per camuflar els seus problemes emocionals. "A poc a poc vaig començar a entendre què estava fent amb la meva vida. M’estava fent mal, és com si estigués perduda", lamentava.

Ferguson també ha recordat amb dolor que fins i tot la premsa l’havia arribat a anomenar "la duquessa de Pork [porc en anglès]". "Els periodistes m’han aplanat completament, però soc aquí. Soc forta i tinc molts amics, però moltes persones no són així, no són una duquessa i no són tan afortunades com jo", ha conclòs.