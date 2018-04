Sastre d’infusions, l’aposta per revifar la qualitat del te

¿Els britànics estan perdent un senyal d’identitat que els ha definit des de fa segles, almenys des que el 1850 es va començar a importar te de l’Índia? Això sembla, d’acord amb l’última enquesta d’hàbits alimentaris al Regne Unit, feta pública a finals de febrer. Les dades indiquen que entre l’any 2000 i l’actualitat el consum de te ha caigut en picat en relació amb la informació registrada corresponent al període comprès entre el 1970 i el canvi de mil·lenni.

Però Markman Ellis, especialista en estudis culturals del segle XVIII i professor de la Queen University de Londres, situa l’inici de la decadència de l’afició al te al Regne Unit encara més enrere. “N’hem perdut el gust des de fa força més temps; des que es va arribar al punt de consum màxim, el 1956. Des d’aleshores ha caigut de manera continuada. Durant la Segona Guerra Mundial, quan el te estava racionat, la quantitat que es prenia per persona i setmana era de dues unces [56 grams]. Ara estem al voltant dels 25 grams per persona i setmana, fet que suposa menys de la meitat del te que es bevia al Regne Unit durant la Segona Guerra Mundial”.

Es pot revertir la situació? ¿Els defensors a ultrança de la infusió tenen alguna fórmula màgica per recuperar terreny o s’han d’acontentar a quedar per sota dels consumidors d’altres begudes calentes ara més comercials, com el cafè?

Angelo Tantillo, italià de naixement i londinenc d’adopció, de 35 anys, fins a la tardor passada especialista en te de la famosa casa de menjars i complements de luxe Fortnum & Mason, a Picadilly, i ara mestre de cerimònies als grans magatzems Harrods, també especialistes en productes de luxe i gran luxe, creu que sí. I, per demostrar-ho, ha posat en marxa al molt ben assortit food hall deHarrods, al barri de Knightsbridge, un servei de venda de te personalitzat al gust exclusiu del consumidor. L’objectiu, deixar enrere les insípides bossetes de te -una caixa de 500 grams pot costar entre sis i vuit euros en qualsevol supermercat- i apostar per una combinació d’aromes triades especialment per al client. Com? A partir d’un quasi tercer grau a què Tantillo o els seus ajudants sotmeten els potencials compradors. “Quins són els seus gustos preferits? Amargs, dolços, més neutres, frescos? Per a quan voldria el te: esmorzar, abans de dormir, mitja tarda?” Les possibilitats són infinites, pràcticament, afegint-hi pètals de rosa o altres flors, anisets o altres herbes. La llauna de cent grams, amb una etiqueta també personalitzada i amb la garantia que el te triat ha quedat en el llibre de registres de Tantillo perquè el client pugui tornar a emportar-se exactament el mateix, costa 30 lliures, poc menys de 34 euros. No és barat, òbviament. De fet, és un preu molt elevat en relació amb el te que es pot comprar en qualsevol comerç, però la diferència en relació amb el convencional producte dels súpers és evident. El gust també és molt més sofisticat.

Amb aquesta proposta, Tantillo apel·la “no tant a la gola [al gust], com al cap”, segons el professor Ellis. La seva teoria és que en relació amb altres begudes, i especialment el cafè, el te ha perdut capacitat de cridar l’atenció del consumidor, perquè, en general, el considera un producte “casolà, comú, una mica avorrit”. Una mica com si el fet de ser la beguda de tothom -sobretot, a partir de la industrialització de tot el procés i la introducció, al segle XX, de l’invent nord-americà de les bosses- hagi acabat amb el cert misteri amb què va arribar, inicialment a principis del segle XVII, aleshores provinent de la Xina.

Per a restaurants de luxe

¿Hi ha alternatives al taller de te de Harrods? Depèn de com s’entengui la relació amb aquesta beguda. Internet està més o menys ple de companyies que prometen la personalització, ni que sigui virtual. Pràcticament, una contradicció impossible de superar, perquè s’ofereix la possibilitat d’una tria sense tenir al davant el producte i, per tant, sense poder ensumar-ne l’aroma. Una tria a cegues, al cap i a la fi.

Probablement, alguna botiga especialitzada de les que hi ha a totes les ciutats catalanes es pot aproximar, ni que sigui lleugerament, a la proposta d’Angelo Tantillo. Però de ben segur que no es poden comparar a la Rare Tea Company britànica. Fundada per Henrietta Lovell fa poc més d’una dècada, treballa especialment per a restaurants i hotels de luxe. Si teniu els diners per allotjar-vos al Claridge de Londres, o us hi conviden, hi trobareu els seus tes. Fer-ne la barreja, i un subministrament de tres mesos, té una tarifa inicial de 5.600 euros.

Com a clients individuals, però, també us poden preparar la seva barreja. El procés és una mica més sofisticat que el de Harrods. No és arribar i moldre després d’un petit qüestionari. La barreja especialitzada és el fruit de tres visites. Lowell ho justifica amb raons de pes: “És com un tastavins. No sempre es pot fer en una sessió, perquè el paladar s’omple i els gustos i desitjos del client canvien al llarg del dia. Hi ha molt a parlar i escoltar. I fer i prendre te contínuament. Aleshores jutjo les reaccions dels clients i els demano que intentin explicar-se. I de vegades pot ser difícil d’articular”.

Òbviament, són alternatives prohibitives per a la gran majoria de butxaques, encara que 30 grams dels tes estàndard d’aquesta companyia, que es poden comprar a la web, no superin els 8 euros.

El te esbossa la metàfora general sobre la indústria de l’alimentació global. Implícitament ho argumenta el professor Ellis quan diu: “Les bosses de te van reduir la qualitat i quantitat de te necessàries per satisfer els consumidors. Ningú pretén que sigui bo. Però, al Regne Unit, el 96% del te es consumeix en bosses”. Conclusió? Els aficionats al te no beuen te. És una ficció. I qui diu te pot dir pollastre o tomàquet.