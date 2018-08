Scarlett Johansson encapçala la llista de les actrius més ben pagades

Scarlett Johansson ha desbancant Emma Stone de la llista de les actrius més ben pagades de Hollywood. La protagonista d''Els venjadors' encapçala el rànquing de la revista 'Forbes' després de guanyar 40,5 milions de dòlars (35,6 milions d'euros) entre juny del 2017 i juny del 2018. El paper de la Viuda Negra, que reprendrà en la nova entrega de la franquícia de Marvel que s'estrenarà el 2019, li ha servit per quadruplicar els ingressos respecte al període anterior. Sorprenentment, Johansson no apareixia a la llista de l'any passat.

Amb 28 milions de dòlars ( 24,6 milions d'euros), Angelina Jolie se situa en segona posició. Bona part dels seus ingressos provenen dels diners que ha percebut per protagonitzar la seqüela de 'Malèfica'. Curiosament, en el tercer lloc hi ha Jennifer Aniston, amb qui comparteix exmarit, Brad Pitt. La protagonista de 'Friends' ha acumulat 19,5 milions de dòlars (17,5 milions d'euros) gràcies, principalment, als seus contractes publicitaris amb l'aerolínia Emirates, Smartwater i els productes de bellesa Aveeno. Amb tot, Forbes assenyala que els ingressos de l'actriu es podrien multiplicar l'any vinent, quan comenci a rodar la sèrie d'Apple en què comparteix protagonisme amb Reese Witherspoon, que ocupa la cinquena posició del rànquing. De fet, les dues actrius cobraran 1,25 milions de dòlars (1,1 milions d'euros) per episodi.

Al davant de Witherspoon hi ha una altra actriu habitual en aquesta llista, Jennifer Lawrence. La guanyadora d'un Oscar per 'El lado bueno de las cosas' ha guanyat 18 milions de dòlars (15,8 milions d'euros). La saga 'X Men' i la campanya de publicitat de Dior són les seves principals fonts d'ingressos.

L'única nouvinguda de la llista és l'actriu israeliana Gal Gadot, que ha saltat a la fama després de protagonitzar ' Wonder Woman'. La seqüela de la pel·lícula i un contracte amb Revlon li han permès entrar en la llista de les 10 actrius més ben pagades. El rànquing es completa amb Cate Blanchett, la còmica Melissa McCarthy, Julia Roberts i Mila Kunis.

Segons 'Forbes', la suma dels ingressos de les deu actrius, entre juny del 2017 i juny del 2018, puja fins als 186 milions de dòlars (163,6 milions d'euros). La revista assenyala que, segons un estudi del 2016, a les pel·lícules de Hollywood només hi ha un 28,7% de personatges femenins, i que aquesta desigualtat fa que les actrius tinguin moltes menys oportunitats que els homes de guanyar sous alts a la indústria del cinema.

La llista té notables absències. A banda d'Emma Stone, que ha desaparegut del rànquing malgrat ser la millor posicionada l'any passat, no hi apareixen ni Amy Adams, ni Charlize Theron, ni Emma Watson. Totes han guanyat menys de 10 milions de dòlars, el mínim necessari per figurar a la llista.