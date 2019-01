Selena Gomez torna a les xarxes socials

Quatre mesos després que desconnectés de les xarxes socials, Selena Gomez ha reaparegut al seu Instagram. L’actriu i cantant va abandonar la plataforma per protegir-se dels comentaris negatius que rebia, que en el seu moment va confessar que l’afectaven molt. Poc després, Gomez va haver d’ingressar en un centre psiquiàtric perquè havia patit una crisi emocional.

"L’any passat va ser definitivament un any d’autoreflexió, desafiaments i creixement. Sempre són aquests desafiaments els que et mostren qui ets i el que ets capaç de superar", ha escrit l’exestrella Disney al seu perfil, que compta amb més de 144 milions de seguidors. Un text que acaba amb un missatge optimista: "Confieu en mi. No és fàcil, però estic orgullosa de la persona en la qual m’estic convertint i espero amb ganes l’any que arriba".

No és la primera vegada que Selena Gomez explica als seus fans els seus problemes de salut mental. En un vídeo penjat fa uns mesos a Instagram Live, la cantant va admetre que la depressió l’havia acompanyat durant els últims cinc anys de la seva vida. Un trastorn que s’havia vist agreujat arran del trencament amb Justin Bieber i dels problemes amb el lupus, una malaltia que pateix des de fa anys.