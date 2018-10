Selma Blair revela que té esclerosi múltiple

Des de fa temps els comptes d’Instagram s’han convertit en un cau de confessions per a les ‘celebrities’. L’última revelació ha sigut la de l’actriu nord-americana Selma Blair, que ha explicat als seus més de sis-cents mil seguidors que té esclerosi múltiple.

El diagnòstic li van donar el 16 d’agost passat, encara que Blair creu que té símptomes des de fa uns 15 anys. "Estic inhabilitada. De vegades caic. M’oblido de coses. La meva memòria és borrosa i el costat esquerre em demana indicacions des d’un GPS trencat", confessa en el seu missatge, on també assegura que sempre té ganes de dormir.

"Però ho estem aconseguint. Me'n ric i no sé exactament què faré, però ho faré el millor que pugui", segueix l’actriu, de 46 anys, que vol "tornar a jugar" amb el seu fill, "caminar pel carrer i muntar a cavall".

Actualment Blair està rodant la sèrie ‘Another life’ de Netflix i en el missatge també ha volgut donar les gràcies a tot l’equip pel seu suport des del primer dia. Especialment a la seva dissenyadora de vestuari, Alissa Swanson: "Em posa amb molta cura les cames als pantalons i les samarretes per la part superior del cap, em corda els abrics i m’ofereix una espatlla per estabilitzar-me". L’intèrpret d’‘Intencions perverses’ també ha agraït el suport d’amics seus, com ara l’actriu Sarah Michelle Gellar.