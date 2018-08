Han posat una bomba a la creació de la meva família, però jo no tinc odi contra ningú”, va declarar la periodista Txell Bonet quan l’octubre de 2017 la jutge Lamela va empresonar el seu company, Jordi Cuixart. Fa la impressió que l’odi no hi cap, dins de la Txell, perquè les persones que estima l’omplen tota.

Ja avisa abans de començar: les seves amistats no caben en els 2.500 caràcters que té aquesta peça. “Em sento molt afortunada, perquè allà on vagi del món sempre tinc una porta oberta, un plat a taula i un llit on dormir”. I és curiós perquè al primer moment de conèixer algú assegura que és molt reservada. “No m’agrada ser molt efusiva al principi, m’agrada que aquella efusivitat de trobar-te amb un amic sigui real”, reflexiona. Es pren el seu temps amb les amistats, valora el procés d’intimar i conèixer una persona. “És una manera d’aprendre. Per això sempre he procurat tenir amistats més intel·ligents que jo”. I enumera algunes de les persones de qui ha après i amb qui ha intercanviat una visió del món, de la vida o de l’art: Anaïs Schaaff (que li deixa la casa quan va a Madrid), Jordi Fàbregas, Montse Barracón, Victòria Szpunberg, Miriam Mendoza, Íñigo Martínez Möller...

“Hi ha mirades de la vida que t’uneixen” i la feina de periodista “et dona una intimitat que propicia aquest intercanvi”. Li va passar amb el músic mallorquí Pep Toni Ferrer: “Quan vaig conèixer el Pep i la seva visió del món, vaig saber que seria amic meu”. També ho va experimentar amb la xef Ada Parellada. “És amiga des del primer dia que la vaig entrevistar, fa gairebé 18 anys. Amb l’Ada parlem el mateix idioma, sempre intenta fer les coses diferents, i hi posa totes les hores del món. També és molt patidora, però ens en sabem riure, de les desgràcies, i sempre diem que quan escrivim la nostra biografia vendrem més si hi ha alguns episodis complicats”.

La capacitat de riure’s de les tragèdies la uneix també a la periodista cultural Laura Sangrà: “Amb ella diem que tot plegat és una broma còsmica”. Hi comparteix, també, la passió per la moda, entesa com “una manera d’expressar-se”. “El món és més suportable gràcies a la bellesa. Sempre ho penso: a la presó, el meu company està privat de la bellesa del món, i em sap greu”. Ara més que mai certifica el que ja fa temps que pensava: “Les amistats hi són per a les celebracions i per als mals moments”. I cita una frase de Pep Toni Ferrer: “L’amistat són dos coixos que s’ajuden a caminar”.