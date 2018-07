París reivindica el vestit com a obra d’art

"Els vestits d’alta costura tenen el caràcter únic i insòlit de l’obra d’art. Són de les últimes coses que es continuen fent a mà i aquest valor és insubstituïble, perquè dona a tot el que crea el que cap màquina li pot donar: la poesia de la vida". Aquestes paraules que va deixar escrites el dissenyador Christian Dior han pres més sentit que mai en la Setmana de l’Alta Costura, que s’ha celebrat a París i que ha tancat les portes aquest dijous. Sobre la passarel·la s’han pogut veure les creacions més preciosistes d’algunes de les 15 marques que tenen l’exclusiu segell de la Federació de Moda i Alta Costura de França, el que permet desfilar en la setmana de l’'haute couture'. Fem un repàs de les novetats presentades per set imprescindibles de l’Alta Costura.

Valentino

La fantasia va posseir Pierpaolo Piccoli, director creatiu de la casa italiana, en la creació de la nova col·lecció d’alta costura presentada a París. L’habitual esperit festiu, que emana ‘joie de vivre’, que tenen les seves col·leccions, es va convertir en un cant a la llibertat creativa i a l’opulència desbordant. "L’alta costura és el lloc on pots alliberar els teus somnis", va dir Piccoli abans de presentar una col·lecció plena de majestuositat, creacions voluptuoses i artístiques, amb volums exagerats i peces 'oversize', colors vibrants, estampats i molta fantasia. Una proposta que va fer emmudir i emocionar els presents davant de tanta explosió creativa, que van acabar drets aplaudint la col·lecció de l’italià.

540x306 Un espectacular vestit de Valentino / GETTY IMAGES Un espectacular vestit de Valentino / GETTY IMAGES

Dior

Maria Grazia Chiuri, la primera dona al capdavant de la ‘maison’ francesa, té clar que, sota la seva direcció artística, la històrica marca ha de parlar de l’empoderament de la dona. En aquesta col·lecció de l’Alta Costura ha volgut recuperar algunes de les siluetes creades pel fundador de la casa i fer-ne una versió moderna amb teixits com la seda i el tul. Posant el focus en l’estructura del vestit, Chiuri ha volgut destacar l’arquitectura de les peces jugant amb els contrastos entre elles i superposant teixits i encaixos. El blau, un dels colors icònics de Chiuri i símbol de la seva arribada a Dior, no ha faltat en aquesta col·lecció, en què ha recuperat alguna peça icònica com la jaqueta Bar, una creació del 47 que ha mantingut la mítica cintura molt entallada i les espatlles arrodonides però a la qual ha incorporat unes mànigues més amples.

540x306 Una model vestida de Dior / GETTY IMAGES Una model vestida de Dior / GETTY IMAGES

Chanel

La casa fundada a París el 1910 per Coco Chanel va decidir posar la capital francesa al centre de la seva col·lecció, com a protagonista i font d’inspiració d’una col·lecció de gairebé 70 propostes en què Karl Lagerfeld va convertir la passarel·la en la ribera del Sena. El gris va ser el color de base –en totes les seves tonalitats– per vestir el classicisme, refinat i sobri, que és marca de la ‘maison’. Lagerfeld es va mantenir fidel a les icones de la firma, com el ‘tweed’ que va aparèixer en diferents versions i colors. La proposta inclou també faldilles i mànigues amb enormes obertures laterals, una tendència que guanya protagonisme arreu, així com la seda, el tul i els lluentons com a teixits per a les peces de dia i de nit combinades amb detalls preciosistes sorgits dels tallers de Chanel, com els brodats amb cristalls o plomes, verdaderes obres d’orfebreria.

540x306 Un trajo de 'tweed' de Chanel / GETTY IMAGES Un trajo de 'tweed' de Chanel / GETTY IMAGES

Givenchy

Clare Waight Keller va arribar a París després d’haver signat el vestit de núvia de Meghan Markle que ha donat la volta el món i ha recollit aplaudiments i consensos arreu. En la seva segona col·lecció de l’Alta Costura per a la firma francesa, Waight Keller va fer un homenatge al fundador, Hubert de Givenchy, i als seus vestits més icònics –com tots els que va firmar per a la seva musa Audrey Hepburn– passant-los pel sedàs de la modernitat que qualsevol creadora del segle XXI hauria de tenir. Així, la col·lecció estava plena de peces arquitectòniques i de gran volum en què jugava amb els contrastos cromàtics, tot i que els tons foscos regnaven a la majoria. Una elegància continguda que navega entre la modernitat i el classicisme, el mateix esperit que vam veure en el vestit de Markle.

540x306 Un vestit de Givenchy / GETTY IMAGES Un vestit de Givenchy / GETTY IMAGES

Armani

Si Lagerfeld va presentar una col·lecció àmplia, Armani el va superar amb una proposta de més de 90 peces amb la qual el veterà dissenyador italià va voler deixar clar que la sobrietat i l’elegància són la seva bandera i que el glamur de l’alta costura també pertany a les velles glòries, com ell, en un món, el de la moda, en què els joves talents prenen la paraula cada cop amb més força. Amb el blanc i el negre de base, combinats amb altres colors de tons pastel i daurats, va fer pujar a la passarel·la les seves propostes atemporals, de línies modernes i elegants, en vestits, vestits jaqueta, pantalons i cotilles per a una dona que és refinada i gràcil tant de dia com de nit amb unes peces destinades a no envellir.

540x306 L'elegància sòbria que proposa Armani Privé / GETTY IMAGES L'elegància sòbria que proposa Armani Privé / GETTY IMAGES

Gaultier

Gaultier és provocació i la presentació de la seva última col·lecció de l’Alta Costura no va ser una excepció. El creador francès va fer desfilar les models amb el missatge "Free the nipple", una de les reivindicacions feministes que més s’han fet sentir a la xarxa en aquests últims temps. Però no només això: va convertir les cigarretes en una icona i en base i complement per a alguna de les seves peces, tot i aclarir, després de la desfilada, que no era un missatge a favor del tabac sinó que la col·lecció reivindica, per sobre de tot, la llibertat. Per als homes, Gaultier va proposar esmòquings combinats amb sabates esportives o botes d’equitació, però l’eix de les seves creacions és la dona, per a qui va proposar uns dissenys espectaculars jugant amb peces masculines com la jaqueta convertida en vestit o en abric de tul. La col·lecció només va abandonar el blanc i el negre per fer alguna concessió al blau i al turquesa.

540x306 Els 'smokings' per a dones de Gaultier / GETTY IMAGES Els 'smokings' per a dones de Gaultier / GETTY IMAGES

Schiaparelli

El francès Bertrand Guyon, al capdavant de Schiaparelli, va voler repescar tota la teatralitat de la dissenyadora italiana que va crear la firma i que es va fer famosa arreu del món per la seva voluntat d’unir art i moda en les seves propostes. Guyon va deixar via lliure a la fantasia que es va apoderar de les peces en forma de papallones, flamencs, conills, plomes o màscares daurades, estampats ‘animal print’ i florals combinats amb brodats. Tot per enaltir una silueta femenina fina i allargada en una proposta en què es van poder veure vestits paraula d’honor, ajustats a la cintura i propostes amb vol més espectacular d’aires principescos.