Sergio Ramos i Pilar Rubio anuncien casament

Sergio Ramos ha confirmat a través de les xarxes socials que es casa amb Pilar Rubio, la seva parella des de fa sis anys. La seva història d'amor, molt present als mitjans ateses les feines de tots dos i la seva propensió a utilitzar les xarxes, els ha portat a ser pares de tres fills: el Sergio, el Marco i l'Alejandro. L'últim dels tres nens va néixer fa menys de quatre mesos. "Ha dit que sí", ha escrit el futbolista merengue, al costat d'una foto d'ell, de 32 anys, amb la presentadora, de 40 anys.

L'agost del 2012 va començar el seu idil·li, que es va mantenir en secret durant un temps, a causa de la fama que tenen tots dos a Espanya. L'octubre d'aquell any es va donar a conèixer la relació, que ells van confirmar deixant-se fer una foto junts. El primer esdeveniment en el qual van aparèixer junts va ser una cerimònia d'entrega d'una Pilota d'Or.

El 2015 es van convertir en pares. El seu primer fill es va dir com el pare, Sergio. La família es va ampliar un any i mig més tard, quan va arribar el Marco. El tercer va néixer a principis d'aquest any. Després dels tres naixements, Rubio, que actualment treballa com a col·laboradora a 'El hormiguero', va publicar un llibre d'exercicis durant l'embaràs.