Setmana Santa: tradició i turisme

Lluny queden aquelles Setmanes Santes de recolliment a casa i de commemoració de la mort i la resurrecció de Jesús. Per a la majoria de la gent, la Setmana Santa és una oportunitat per escapar-se uns dies, un respir necessari per agafar forces fins a arribar a l’estiu. Si bé és cert que les celebracions litúrgiques encara tenen adeptes, el volum de seguidors de processons i viacrucis ha disminuït molt. Però, tant si no faltes a cap cita tradicional com si vas a contracorrent i prefereixes escapar-te de les multituds, t’hem preparat una llista perquè trobis el teu racó per passar la Setmana Santa. Combinem tradició amb alternatives turístiques.

DIJOUS SANT

És la commemoració del Sant Sopar, l’últim àpat de Jesús amb els dotze apòstols abans de ser traït per Judes i crucificat. Moltes poblacions ja anticipen la commemoració de la mort de Jesús.

Dansa de la Mort a Verges

Comença la Setmana Santa a Verges, on té lloc una de les celebracions més famoses del país: la Dansa de la Mort. La protagonitzen cinc esquelets al ritme de tabals des del 1666 i es herència dels balls macabres medievals. Si vols un pla rodó, aprofita la resta de dies festius per visitar les viles medievals de l’interior de l’Empordà com Pals, Peratallada o Monells.

Processó dels Misteris a Badalona

Una altra opció centenària és la Processó dels Misteris a Badalona, que enguany fa 390 anys. Recorre els carrers de Dalt la Vila en un silenci sepulcral que només trenquen els passos dels estaferms i la cantarella “Record i memòria” dels escolanets. És una cita a tocar de Barcelona que pots combinar, si el temps ho permet, amb una estona de platja i, perquè no, amb el primer bany de l’any.

La Cena a Sant Esteve d’en Bas

És l’únic poble que ha mantingut viva la tradició de recrear teatralment el Sant Sopar a l’interior d’una església. Es remunta al segle XIV i encara conserva textos propis que han passat oralment de pares a fills. Si vens fins aquí, no deixis de descobrir la Garrotxa amb una caminada fins al Puigsacalm, un dels cims més emblemàtics de Catalunya.

El Via Crucis de Barruera

Recuperat l’any 1997, al Via Crucis de Barruera s’hi representen 14 escenes, que comencen a l’interior de l’església romànica de Sant Feliu i acaben amb la crucificació de Jesús davant de l’absis. Si aquest tipus d’actes no t’atrauen especialment, no et preocupis. És l’excusa perfecta per passar quatre dies a la Vall de Boí descobrint el conjunt d’esglésies romàniques Patrimoni de la Humanitat.

DIVENDRES SANT

És la commemoració de la mort de Jesús a la creu. És el dia gran de processons en silenci i de representacions que recorden els últims dies.

Via Crucis vivent a Sant Hilari Sacalm

Un recorregut de 3 hores que comença a la plaça de l’Església amb el judici de Ponç Pilat i acaba al Turó de la Crucifixió amb Jesús clavat a la creu i que repassa les últimes estampes de la vida de Jesús a Sant Hilari. Aprofita la visita al poble per gaudir de les aigües termals en un dels seus balnearis i torna relaxat a la feina.

Sant Enterrament a Tarragona

Són gairebé 5 hores de silenci i solemnitat on germandats, confraries, gremis i associacions cristianes de Tarragona desfilen pel barri vell per commemorar la mort de Jesús. Només trenca el silenci el grup d’armats, que té com a particularitat que arrosseguen els peus en el seu pas. Si t’agrada la història, el passat romà de Tarragona és un dels més importants de Catalunya.

La processó dels armats d’Esterri

Hi ha molts grups d’armats, però els més singulars són, sens dubte, els d’Esterri. Vestits amb faldilles de colors llampants, espardenyes i un casc d’inspiració medieval amb cintes i coronat amb un pom de flors, se’ls anomena “jueus romans”. Pots veure’ls divendres a partir de les 10 del vespre. Què et sembla complementar aquesta activitat amb una de les últimes esquiades de l’any? Seràs a mitja hora de l’estació de Baqueira Beret.

DISSABTE SANT

És el dia en què Jesús baixa a l’infern i s’emporta els justos al cel davant de Déu. És el dia en què s’espera la seva resurrecció mentre es fa la vetlla.

Vetlla Pasqual i ritus del Foc Nou al monestir de Poblet

La cerimònia comença fora del monestir quan és fosc encenent una petita foguera i el ciri pasqual. L’oficiant entra al temple, també completament fosc, i anuncia la llum de Crist mentre comença a distribuir la flama a la resta de ciris del monestir fins que queda il·luminat completament. Simbòlicament la llum ha vençut les tenebres i Jesús ha ressuscitat. Poblet forma part de la Ruta del Cister. No deixis de visitar els altres monestirs cistercencs: Santes Creus i Vallbona de les Monges.

La moixiganga a Castellterçol

La moixiganga és un ball compost per un conjunt de figures i exercicis gimnàstics que simbolitzen la passió de Crist. Castellterçol és un dels pocs municipis que manté aquesta particular tradició. Descobreix-la mentre t’endinses en la comarca més nova del territori català. El Moianès t’ofereix rutes, dòlmens, pous de glaç i coves prehistòriques.

DIUMENGE DE RESURRECCIÓ

És un dels dies més importants: Jesús ha ressuscitat. S’ha acabat la Quaresma i l’època d’escassetat, ara toca el retorn a la vida i a l’abundància.

Caramelles de Súria

Documentades des del 1591, s’han consolidat com una de les trobades caramellaires més arrelades i més grans de Catalunya. Antigament s’hi cantaven cançons religioses que mostraven l’alegria per la resurrecció, però ara tenen un to més festiu i, fins i tot, satíric. Aquest dia Súria ofereix vistes guiades al Poble Vell, però si vas a la zona més dies, anima’t a tastar els vins de la DO Bages i visita alguna bodega.

Caramelles de Sant Julià de Vilatorta

Els caramellaires del Roser de Sant Julià de Vilatorta tenen els orígens en la confraria del Roser, fundada el 1590. Encara avui passegen pel poble vestits amb capa i barret negres i acompanyats dels músics i dels cistellaires que amb una perxa fan arribar els cistells a balcons i finestres per recollir les donacions. No te’n vagis del poble sense fer la ruta modernista o gaudir d’edificis d’arquitectes de renom com Enric Sagnier o Josep Danés.