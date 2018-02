Shakira paga part del seu deute amb Hisenda: 20 milions d'euros

Shakira ha decidit treure's de davant qualsevol problema amb Hisenda i ha començat a pagar. Aquesta és la informació que dona 'El Periódico', que assegura que l'artista ja ha pagat 20 milions d'euros al fisc espanyol relatius al 2011, un dels quatre pels quals era investigada. Tot i que segueix mantenint que aquell any no va residir a Espanya i que per això no va pagar l'IRPF aquí, la cantant colombiana hauria començat a pagar.

Va ser aquest gener quan va sortir a la llum que l'artista podria haver comès un presumpte delicte fiscal entre els anys 2011 i 2014 en considerar que durant aquests no residia a Espanya de manera continuada. L' Agència Tributària, en valorar que això no és així, va enviar a la fiscalia una denúncia contra la cantant per no declarar com a resident a Espanya.

Hisenda creu que Shakira, que va establir la seva residència a Espanya legalment el 2015, hauria d'haver tributat durant els quatre anys investigats l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) pels seus ingressos generats a tot el món. Ella, però, només ho va fer pels ingressos obtinguts a Espanya.