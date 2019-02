El jutge cita Shakira com a investigada per sis delictes contra Hisenda

El titular del jutjat d’instrucció número 2 d’Esplugues de Llobregat ha acordat admetre a tràmit la querella del ministeri públic i ha citat a declarar Shakira com a investigada per sis delictes contra la hisenda pública, segons han informat fonts jurídiques. Concretament, serà el 12 de juny quan la cantant haurà de comparèixer davant del jutge, acusada d’haver defraudat 14,5 milions d’euros simulant no residir a Espanya i ocultant la seva renda a través d'un entramat societari amb seu en paradisos fiscals des del 2012 fins al 2014.

De fet, la querella de la Fiscalia es dirigeix tant contra la cantant com contra el seu assessor fiscal als Estats Units, que també va ser director de diverses companyies propietat de Shakira, i apunta que de moment "es desconeix quina podria haver sigut la participació de membres del despatx professional Pricewaterhouse (PwC)" en el "manteniment o reestructuració" de l'entramat societari que va utilitzar per no pagar ni l'IRPF ni l'impost sobre el patrimoni a Hisenda.

El ministeri públic sosté que la cantant "va canalitzar els moviments de capital generat amb la seva activitat professional" a través d'empreses domiciliades a les illes Verges britàniques, les illes Caiman, Malta, Panamà i Luxemburg. A més, segons la querella, la intèrpret va subscriure acords amb les autoritats fiscals de Luxemburg per aconseguir unes condicions "específiques i privilegiades de tributació", quan ja residia a Espanya i tenia l'obligació de pagar els seus impostos en aquest país.

Tot un entramat que, segons el ministeri públic, va utilitzar la cantant "amb el desig de no tributar", sabent que "vivia de manera habitual a Espanya i que s'estava en aquest país la major part de l'any, a excepció de les sortides per complir els seus compromisos professionals i les activitats d'oci".

La Fiscalia considera que Shakira tenia l'obligació de pagar els seus impostos a la Hisenda espanyola, atès que va estar-se al país més de 183 dies, temps necessari per adquirir la condició de resident fiscal tant a Espanya com als Estats Units.

Per a la Fiscalia, una vegada es va iniciar la inspecció i posterior investigació a la cantant, aquesta "no va aportar ni documentació ni informació en relació amb les rendes i el patrimoni", al·legant com a motiu que no residia a Espanya. Un fet que "va dificultar poder comprovar les despeses reals en existir una refacturació entre societats" i, en conseqüència, "en aquests moments es desconeix si es disposa de tota la documentació i informació relativa a la situació econòmica i tributària" de l’artista, afegeix l'escrit de la fiscal.

En total, la querella estima en 12,3 milions la quantitat que Shakira havia de tributar a l'Agència Tributària per l'IRPF dels exercicis 2012, 2013 i 2014 i en gairebé 2,2 milions la suma que hauria d'haver pagat a l'Agència Tributària de Catalunya pel patrimoni de què va disposar en aquells anys.

Per la seva banda, fonts de l’entorn de la cantant han apuntat a Efe que Shakira ja es va oferir en el seu moment a col·laborar en la investigació i declarar com a investigada de manera voluntària i que, de fet, ja ha pagat els 14,5 milions d’euros que li exigia l’Agència Tributària, de manera que ja no tindria deutes amb l’Estat. Unes recomanacions que hauria acomplert amb l’assessorament del bufet Pricewaterhouse (PwC).