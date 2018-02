El Shibui reneix mesclant la cuina japonesa amb noves tendències

Vint anys després de la seva fundació, el restaurant Shibui -Comte d’Urgell, 272- ha reobert al públic de la mà del grup especialitzat en cuina japonesa Shiaadi, que desembarca a Barcelona amb aquest projecte. Els nous empresaris han volgut amb la seva inversió retornar el restaurant a un lloc privilegiat a la ciutat. Els canvis afecten des del personal fins al local, però el més destacat és l’obertura de la carta a noves tendències gastronòmiques. La nova proposta conserva clàssics com amanides d’algues, tempures, yakisobas, tàrtars, tatakis, gyozas o carn de Wagyu. Com a tendències afegeix hi des de hotate de foie, ostres, ceviches, carpaccios i a la seva barra: hosomakis, uramakis i makis fets amb atrevides mescles.