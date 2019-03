Smollett podria passar 3 anys a la presó per la falsa agressió

L’actor nord-americà Jussie Smollett, un dels protagonistes de la sèrie Empire, podria ser condemnat a una pena de fins a tres anys de presó com a conseqüència de l’agressió suposadament homòfoba i racista de què va ser víctima, i que posteriorment es va descobrir que havia estat orquestrada per ell mateix. Inicialment, l’actor va ser acusat d’un delicte de denúncia falsa, però aquest divendres un jurat de Chicago va fer pública la seva decisió d’imputar-li també 16 delictes penals més per fals testimoni.

El jurat considera que Smollett va cometre una infracció cada vegada que va mentir a la policia i, segons la seva resolució, l’actor, que va relatar l’agressió a dos agents de policia en dos moments diferents el mateix dia dels fets, va faltar a la veritat vuit vegades en cada declaració. Cadascun d’aquests actes pot comportar una multa de fins a 25.000 dòlars i una pena de presó d’entre un i tres anys, però, segons els experts citats per alguns mitjans nord-americans, en cas que fos condemnat les penes no se sumarien. Com a màxim, doncs, podria ser sentenciat a tres anys de presó, tant si se’l considera culpable d’un únic delicte com de tots 16. Ara bé, el fet que se l’acusi per tants motius diferents incrementa les probabilitats que acabi sent condemnat: n’hi hauria prou que el jutge el considerés culpable d’un dels 16 delictes perquè anés a parar a la presó.

L’advocat de l’intèrpret, Mark Geragos, va qualificar la decisió del jurat de “redundant i venjativa”. En el seu escrit, però, el jurat argumenta que, “quan es comet un delicte, aquest delicte pot tenir diverses parts i l’acusació les ha de cobrir totes”. El document subratlla que Smollett va fer una “denúncia falsa d’una ofensa”, tot i que “sabia en tot moment que no hi havia cap justificació per creure que s’hagués comès”. De totes maneres, l’actor defensa encara la seva innocència.

Els fets van tenir lloc el 29 de gener a la matinada, quan Smollett, afroamericà i obertament homosexual, va ser atacat per dos homes emmascarats en un carrer de Chicago. Segons va denunciar llavors a la policia, els agressors li van cridar insults homòfobs i racistes, li van pegar, li van llançar un producte químic i li van lligar una corda al voltant del coll. Tres setmanes més tard, la policia va detenir dos germans com a presumptes autors de l’agressió, però els homes van assegurar que Smollett els havia pagat 3.500 dòlars perquè simulessin l’atac, amb l’objectiu, segons la policia, de guanyar notorietat i impulsar la seva carrera. De moment, el resultat ha sigut tot el contrari: el seu personatge ha sigut eliminat d’ Empire.