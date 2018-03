Snapchat frivolitza amb l’agressió a Rihanna

Rihanna ha carregat contra Snapchat per un anunci publicat en aquesta xarxa social en què es trivialitzava la violència masclista fent referència a l’agressió que va patir la cantant per part del seu antic nòvio, el raper Chris Brown. Molts usuaris van criticar l’anunci -allotjat a la citada xarxa social- d’un joc titulat Would you rather [Preferiries], en què s’instava els internautes a escollir entre bufetejar Rihanna o clavar un cop de puny a Chris Brown.

A l’anunci apareixien imatges de la cantant i de qui va ser el seu company, que el 2009 va ser declarat culpable d’agredir-la i d’amenaçar-la de mort. Després de les queixes a les xarxes socials de persones com Chelsea Clinton, Snapchat ha retirat l’anunci i s’ha excusat dient que va ser “revisat i aprovat per error” perquè violava les seves condicions de publicitat a la plataforma.

“M’agradaria dir-ne ignorància, però sé que no sou tan ximples!”, va escriure la cantant a Instagram, que va afegir: “Heu gastat diners per animar a fer una cosa que avergonyiria les víctimes de violència de gènere i heu fet un acudit amb això!”

“Aquest anunci és repugnant i mai hauria d’haver aparegut al nostre servei. Estem investigant com va passar per assegurar-nos que no es repeteixi més”, ha explicat l’empresa en un comunicat. Les accions de Snapchat van caure gairebé un cinc per cent a la borsa arran de la polèmica.