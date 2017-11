Les Spice Girls tornaran amb un àlbum el 2018

Les cinc integrants del grup britànic Spice Girls tenen previst reunir-se l’any que ve per gravar un programa especial de televisió i publicar un àlbum recopilatori, segons revelava ahir el diari The Sun. Tal com recollia ahir l’agència Efe, fonts pròximes a la banda haurien confirmat al rotatiu que Melanie C ha impulsat una sèrie de “converses secretes” des d’aquest estiu que han portat a un compromís de totes elles per reunir-se de nou, per primer cop des del 2012.

“Tal com estan les coses, treballaran juntes en una sèrie de projectes, que inclouran un àlbum recopilatori i un programa de televisió especial per retre homenatge a les Spice Girls”, explica la font al rotatiu, que assegura que la clau perquè totes s’hagin involucrat en el nou projecte és haver aconseguit l’acord de Victoria Beckham, coneguda com la Spice pija, que fins ara “sempre era la persona que frenava els retrobaments”.

El naixement del fill de Geri Halliwell i la batalla legal en què va derivar el divorci de Mel B han contribuït a descongelar l’antiga amistat entre les integrants de la banda, com recorda el mitjà. El 2012, en la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Londres, van reaparèixer juntes per última vegada.