Stan Lee, acusat d'abusos sexuals

L'escriptor i guionista Stan Lee, cocreador de superheris clàssics dels còmics de Marvel, ha estat acusat d'haver assetjat les infermeres que tenen cura d'ell a la seva residència de Hollywood, segons informa el Daily Mail. L'home, de 95 anys, hauria grapejat i demanat sexe oral a les empleades.

Segons la publicació, Lee s'hauria passejat despullat per casa i hauria reclamat ser satisfet sexualment. La companyia per a la qual treballen les infermeres que atenen Lee ha iniciat una disputa legal amb el creador de 'Spiderman', tot i que encara no s'ha presentat una denuncia formal a la policia.

Per la seva banda, l'advocat de Lee ha emès un comunicat en què assegura que les acusacions són "falses i difamatòries". "Diverses persones anònimes han intentat extorsionar el Dr. Lee bastant-se en acusacions falses, però quan els hi hem demanat que s'identifiquessin i donessin els seus noms legals i dades de contacte no han contestat", explica.