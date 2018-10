Stella McCartney crea una fundació contra el càncer de mama

Des que la mare de Stella McCartney, Linda McCartney, va morir de càncer de mama l’any 98, la dissenyadora ha contribuït amb diverses campanyes a conscienciar sobre la malaltia. Ara ha fet un pas endavant i ha creat la seva pròpia fundació, Stella McCartney Cares Pink. Una entitat amb què, segons explica la filla de l’ex-Beatle, "s'hi vol fer una contribució més profunda i exhaustiva, centrant-se en els pacients, els supervivents i els seus éssers estimats".

Per inaugurar la fundació, McCartney ha llançat la campanya All Is Love (Tot És Amor), en la qual participa l’actor Idris Elba, que també va perdre la seva mare a causa de la mateixa malaltia. En aquest curtmetratge, dirigit per Mollie Mills i amb la fotografia d’ Ana Sting, es veuen imatges plenes de bellesa en què diferents dones expliquen com han sobreviscut al càncer de mama. Una campanya que arriba a través de les xarxes socials, però que també exposa els retrats de les protagonistes en una botiga de McCartney a Londres.

D’altra banda, Elba també està col·laborant per donar a conèixer un mocador que la dissenyadora ha llançat juntament amb la firma britànica Best Made Co per recaptar fons. Tal com explica la creadora en un post d’Instagram, la idea ha sorgit per "donar suport i ànims tant a homes com a dones perquè se sotmetin a revisions de forma regular", i per aquest motiu els mocadors tenen missatges plens de força, com "gràcia, compassió, coratge i fortalesa".