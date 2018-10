Lady Gaga, Harry Styles, Alessandro Michele i Serena Williams, amfitrions del Met 2019

Ja s’han desvelat alguns detalls del que es consideren els Oscars de la moda. Per començar, els amfitrions de la gala Met 2019, que se celebrarà el 6 de maig, seran els cantants Lady Gaga i Harry Styles, el director creatiu de Gucci Alessandro Michele i la tenista Serena Williams. Tots tenen un nexe en comú: la seva passió per arriscar quan es tracta de moda.

El Museu d’Art Metropolità de Nova York també ha anunciat quin serà el títol de la gala: 'Camp: notes on fashion'. El concepte prové de l’obra 'Notes on camp', publicada per Susan Sontag el 1964. En aquest tractat de 58 punts l’autora exposa que "l’essència del que és 'camp' és el seu amor pel que és antinatural: l’artifici i l’exageració". D’aquesta manera, la nova exposició del Met, que es podrà veure del 9 de maig al 8 de setembre del 2019 i estarà patrocinada per Gucci, recollirà els dissenys més irònics, excessius, artificiosos i exagerats dels últims temps.