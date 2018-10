Subhasta rècord d’un vi: 481.000 euros

Una ampolla de borgonya de l’any 1945 ha polvoritzat el rècord de preu en una subhasta. El vi s’ha venut per 481.000 euros a la casa Sotheby’s, una xifra que suposa disset vegades més que el seu preu estimat. D’aquesta manera, supera àmpliament els 201.000 euros que es van pagar a Hong Kong, l’any 2010, per una ampolla Chateau Lafite Rothschild, del 1869. El rècord del borgonya va fer que passés més desapercebuda una altra venda astronòmica: la d’una ampolla de Romanée-Conti del 1945, que va canviar de mans per 428.000 euros.

El preu de l’ampolla rècord s’explica en bona part pel fet que va formar part d’una vinya que només elaborava, fa set dècades, un total de 6.000 ampolles. D’aquell vi concret se’n van envasar 600 unitats. Les vinyes van ser replantades i no se’n va fer nou vi fins al 1952. L’ampolla pertanyia a la col·lecció particular de Robert Drouhin, director de la Maison Joseph Drouhin del 1957 al 2003.

Però si el vi va batre rècords, el whisky no ho va aconseguir. Sortia a la venda una prometedora ampolla del 1926 (i 60 anys d’antiguitat) que va arribar als 728.000 euros: no prou per assolir el 1.034.000 d’un licor anterior.