Vivim abocats a una hipervisibilitat, a un flux hipnòtic d’imatges tan desbordant que obstaculitza i dificulta la nostra capacitat innata, cada cop més estranya i anòmala, de tancar els ulls. Davant la permanent exposició a les pantalles, gairebé sense adonar-nos-en, hem perdut la llibertat de tancar els ulls. Aquesta hipervisibilitat imposada, acompanyada d’una hipervigília, és responsable del nostre esgotament neuronal i de la desaparició d’aquells espais on té lloc una altra visió. Espais que són llindars que ens obren al misteri i a l’enigma del desconegut entre el que és visible i el que és invisible.

Com deia Walter Benjamin, el fet que les coses existeixin hauria de ser més important que el fet de ser vistes, malgrat que, a la nostra societat, ens trobem que tot allò que no és exposat i visible no existeix. La coacció a l’exposició a què hem arribat ho aboca tot, de manera obscena, a la visibilitat, i ens converteix en el nostre propi objecte de publicitat. Arribats a aquest punt de desmesura, sembla que es faci del tot imprescindible començar una ascesi de l’exposició i la visió.

Tancar els ulls és obrir-nos a una altra dimensió que exigeix interrompre el flux d’imatges objectives que ens arriben; per tant, aquesta altra percepció només serà possible en la quietud contemplativa que ens convida a mirar més enllà del que els sentits perceben per ells mateixos. En tancar els ulls allò que veiem està il·luminat per una altra llum, la de la nostra consciència. Hem de ser capaços de disminuir la visió exterior perquè deixi pas a la visió interior. Com deia José Ángel Valente sobre aquesta visió interior, es tracta d’una ceguesa de les coses exteriors i una vidència de les coses interiors, ja que s’arriba a veure-hi realment des d’una immersió en el no veure-hi. Paradoxalment, com més gran és la visió interior, més petit és el nombre de coses vistes.