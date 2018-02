La Tapa Solidària recapta més de 26.000 euros per al Casal dels Infants

La setena edició de la Tapa Solidària ha recaptat 26.000 euros, segons un primer recompte provisional, després que 83 restaurants catalans hagin donat a l'organització benèfica Casal dels Infants 0,50 euros per cada tapa solidària venuda durant tres mesos.

Aquesta edició ha inclòs com a novetat per facilitar la participació del públic la Ruta de la Tapa Solidària: un mapa interactiu que reuneix els 83 establiments col·laboradors i informació sobre cadascun d'ells. Segons han dit els organitzadors a l'agència Efe, aquesta proposta ha repercutit de manera positiva en la recaptació de fons, que en la passada edició a aquestes altures no superava els 22.500 euros.

En aquest sentit, la directora general del Casal dels Infants, Rosa Balaguer, destaca la "fidelitat de la gent, en moments com els que estem vivint" i subratlla que la Tapa Solidària és una prova que "junts podem fer coses".

També per a Balaguer aquest projecte és una mostra del "compromís" del sector de l'hostaleria amb el Casal, que no es redueix a la Tapa Solidària, sinó que també inclou una col·laboració "integral" per a la formació i inserció laboral dels joves atesos per l'organització.

Els beneficis es destinaran, com cada any, al projecte Vincles, amb seus al barri del Raval de Barcelona i a les localitats de Salt, Badalona i Santa Coloma, que treballa per reforçar el vincle entre mare i fill durant els primers mesos de vida i acull cada any fins a 640 dones i nens.

La iniciativa, apadrinada pels germans Ferran i Albert Adrià, ha aconseguit reunir durant les seves set edicions un total de 140.000 euros.