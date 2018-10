Taylor Swift trenca el seu silenci polític

Per fi s’ha trencat el misteri que envoltava Taylor Swift sobre la seva posició política. En un missatge publicat al seu perfil d’Instagram, la cantant ha confessat que a les pròximes eleccions de mig mandat votarà pels candidats demòcrates. A més, ha explicat als seus 112 milions de seguidors sota quines premisses escull els partits polítics: "Sempre he votat i votaré tenint en compte quin candidat protegirà i lluitarà pels drets humans, que crec que tots en mereixen en aquest país. Crec en la lluita pels drets LGBT i que qualsevol forma de discriminació basada en l’orientació sexual o de gènere és incorrecta". Swift, que acaba de guanyar el premi a la millor artista de l'any als American Music Awards, també ha dit: "El racisme sistèmic que encara tenim en aquest país cap a la gent de color és aterridor, malaltís i prevalent".

La cantant, que votarà el 6 de novembre a l’estat de Tennessee, ha anunciat ho farà pels demòcrates Phil Bredesen al Senat i Jim Cooper a la Cambra de Representants. Fins i tot s’ha pronunciat sobre la republicana Marsha Blackburn, que vol representar el seu estat al Senat: "Va votar contra la igualtat salarial per a les dones. Va votar contra la llei contra la violència contra la dona, que intenta protegir les dones davant la violència domèstica, l’assetjament i la violació. Ella creu que les empreses tenen el dret de negar serveis a parelles homosexuals i que no haurien de tenir dret a casar-se. Aquests no són els meus valors de Tennessee".

Finalment, Swift ha reconegut que fins ara sempre havia sigut contrària a expressar públicament les seves opinions polítiques, però que per "diversos esdeveniments" ha canviat d’opinió. A més, aprofita per demanar consciència als ciutadans: "Sisplau, sisplau, informeu-vos sobre els candidats que es presenten al vostre estat i voteu sobre la base de qui representa més els vostres valors".

Segons dades de Vote.org atorgades a BuzzFeed News, durant les 24 hores posteriors a la publicació del missatge de la cantant, s’ha disparat el registre per participar en les eleccions: ha arribat fins als 65.000 nous votants.

Les reaccions del president Donald Trump davant d’aquestes declaracions tampoc s’han fet esperar: "Diguem que ara la música de Taylor Swift m’agrada un 25 per cent menys, d’acord?".