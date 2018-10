Terelu Campos confirma que se sotmetrà a una doble mastectomia

La col·laboradora de ‘Sálvame’ ha confirmat durant el programa que finalment se sotmetrà a una doble mastectomia. La decisió l’ha pres després que el juliol passat els metges li detectessin i operessin un nou tumor primari a la mama esquerra. Era el segon càncer de mama que li detectaven. El 2012 ja va ser tractada per un carcinoma maligne a l'altre pit. "Després de parlar amb els metges, he pres la ferma decisió de fer-me la doble mastectomia", explicava en directe.

L’operació, que està prevista per a aquest dissabte a l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz, comportarà un procés bastant complicat. Segons detallava Campos, durarà unes deu hores i el període posterior de recuperació serà de prop d’un mes, depenent de com evolucioni. Ara la periodista assegura que se sent molt nerviosa i no pot dormir a les nits, però creu que és la millor solució per a la seva salut.