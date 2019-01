Teresa Helbig embruixa la setmana de la moda de Madrid

Atacar el concepte clàssic de la bruixeria i les seves connotacions negatives i convertir-lo en un símbol de poder i independència femenina. Aquesta ha estat la proposta de la dissenyadora barcelonina Teresa Helbig, amb què acaba de guanyar el premi L’Oréal a la millor col·lecció de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM). Es tracta de ‘I put a spell on you’, la nova línia per a la temporada de tardor-hivern 2019/20, una proposta "exòtica, opulenta, somniadora i festiva", tal com la defineix Helbig. I ho aconsegueix mitjançant una barreja d’estampats, alguns d’inspiració animal, i amb una riquesa de textures en què es pot trobar des de l'organza, el vellut o el plumetis fins al cuir. Uns models en què predominen els colors negre, ‘nude’, granat, rosa i verd fosc amb l’objectiu de donar poder i seguretat a la dona, que no té por de lluir transparències o obertures molt pronunciades.

A l’hora de rebre el premi, de la mà de Charo Izquierdo, directora de la MBFWM, la dissenyadora va fer un reconeixement al jurat i a les seves clientes, entre les quals hi ha actrius com Macarena Gómez, Úrsula Corberó o Saoirse Ronan. Però l’agraïment més especial va anar dedicat a la seva mare: "La més punky que tenim a casa, que ens inculca el valor de fer bé la feina, amb passió".

651x366 D’esquerra a dreta: la model Ana Arto, la dissenyadora Teresa Helbig, el dissenyador Jorge Vazquez, l’actriu Marta Hazas i Charo Izquierdo, directora de la MBFWM / GETTY D’esquerra a dreta: la model Ana Arto, la dissenyadora Teresa Helbig, el dissenyador Jorge Vazquez, l’actriu Marta Hazas i Charo Izquierdo, directora de la MBFWM / GETTY

Ana Arto, millor model

Pel que fa al premi a la millor model, en aquesta 69a edició ha estat atorgat a Ana Arto. Aquesta bilbaïna de 23 anys ja ha desfilat per a cases tan emblemàtiques com Oscar de la Renta i Saint Laurent. A més, va ser present a la setmana de la moda de Nova York el 2017, on es va consolidar com una de les noves revelacions en l’àmbit nacional i internacional. D’altra banda, el premi al millor ‘beauty look’ de l'última edició (es vota un cop finalitzada la convocatòria) l’ha rebut el dissenyador Jorge Vázquez.