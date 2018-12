Territoris d’or líquid

Entre finals d’octubre i mitjans de gener els camps d’oliveres de tot Catalunya passen d’estar carregats d’olives a no tenir-ne cap. Són els mesos en què els fruits acaben de madurar i els productors en fan la collita. És un moment ideal per visitar aquestes zones i descobrir la cultura de l’oli i tots els seus beneficis. Trulls en marxa, molins centenaris, festes i fires, oliveres mil·lenàries i rutes de l’oli us esperen als cinc territoris catalans que produeixen oli amb denominació d’origen protegida (DOP).

Oliveres pioneres

DOP Les Garrigues

Amb més de 40 anys d’història, la DOP Les Garrigues és la denominació d’origen protegida alimentària més antiga de la Península. “Va ser una inquietud dels pagesos, que volien que els seus productes tinguessin una garantia en qualitats i origen”, explica Enric Dalmau, president de la DOP Les Garrigues. Des de llavors, produeixen oli d’oliva verge extra amb 100% d’oliva arbequina i aconsegueixen olis “amb un alt contingut de polifenols, molt afruitats amb els amargs i els picants equilibrats”, detalla Dalmau.

Coneguda com la comarca de l’oli, a part de les Garrigues, la DOP també engloba part del Segrià i de l’Urgell i és el lloc ideal per fer-se una idea de la cultura de l’oli. “A les Garrigues l’oli és al paisatge, a l’estructura social i econòmica, al patrimoni i a la gastronomia”, explica Dalmau. Per veure l’oli al paisatge us recomanem fer alguna ruta de l’oli com la que passa per les cabanes de volta, construccions populars de pedra seca lligades al paisatge d’olivera. Per copsar que l’oli és en l’estructura social i econòmica només cal que visiteu alguna de les 25 cooperatives que produeixen oli i que durant la recollida obren les seves portes per mostrar-vos el procés. I per tastar l’oli, no marxeu de la zona sense fer un àpat en alguns dels seus restaurants.

Milions d’oliveres

DOP Siurana

Amb 3 milions d’oliveres repartides en set comarques (el Priorat, la Ribera d’Ebre, l’Alt i el Baix Camp, el Tarragonès, la Conca de Barberà i el Baix Penedès) i més de 7.000 productors, la de Siurana és la DOP més extensa de Catalunya. Creada l’any 1979, en formen part 33 cooperatives i un molí privat. Vuit d’elles són visitables tot l’any i s’hi pot tastar “un oli molt aromàtic amb gustos que recorden l’ametlló, la carxofa, el fonoll i els tomàquets”, descriu Montserrat Gelonch, responsable de promoció i comunicació de la DOP Siurana.

En aquest territori cultiven tres varietats: arbequina, morrut i rojal, però el Consell Regulador marca que un mínim del 90% de les olives que es fan servir per produir l’oli han de ser arbequines. A causa del clima i les característiques del paisatge, Siurana és un dels territoris que més aviat es posen en producció, però aquest any s’han retardat una mica a causa de les pluges. Per tant, si aneu ara per la zona encara podreu gaudir de l’espectacle de veure arribar les olives a les cooperatives i els trulls en marxa. Si voleu trobar indrets especials, podeu dirigir-vos al Baix Penedès, on els Cellers Domenys han fet 100 anys; a Picamoixons, on encara hi ha un molí de pedra en funcionament, o a Vilanova d’Escornalbou, on l’antiga cooperativa també és un centre d’interpretació de l’oli.

Paisatge d’oliveres

DOP Oli Terra Alta

L’olivera és l’arbre més característic de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, les dues comarques on es produeix l’oli amb DOP Terra Alta. Quilòmetres i quilòmetres d’oliveres us acompanyaran si decidiu fer la ruta de l’oli que recorre 10 municipis entre camps d’olivars, oliveres mil·lenàries com Lo Parot a Horta de Sant Joan i molins emblemàtics. No us perdeu les restes d’un molí de premsa de bigues que hi ha a Bot, ni el molí del Ramonet de pedra a la Fatarella ni tampoc el molí centenari de la Cooperativa del Pinell, construït per l’arquitecte Cèsar Martinell. Segons la secretària tècnica de la DOP Oli Terra Alta, Candelaria Andreu, “la recollida de les olives cada cop comença més aviat, ja que el mercat exigeix tenir uns olis més picants i més afruitats i això ho aconseguim collint les olives quan encara són una mica verdes”. L’oli d’aquest territori es fa principalment amb la varietat empeltre que es barreja amb arbequina, farga i morruda. “Creem un oli molt afruitat, equilibrat i una mica picant que recorda l’ametlla i la nou verda”, explica Andreu.

Oliveres mil·lenàries

DOP Baix Ebre - Montsià

Ulldecona té la concentració més alta d’oliveres mil·lenàries. Per amarar-te de l’essència d’aquest territori amb oliveres ancestrals et recomanem que segueixis un dels camins d’oliveres mil·lenàries que ha traçat la Mancomunitat Taula del Sénia per diferents municipis amb olivars mil·lenaris.

Amb 11 cooperatives i 3.000 productors, aquest territori, compost per tots els municipis de les dues comarques i situat entre els parcs naturals dels Ports i del delta de l’Ebre, produeix oli a partir de tres varietats: la morruda, la farga i la sevillenca. “La morruda és la que dona els olis més potents i som l’única DOP que podem embassar cada varietat per separat o fer-ne un cupatge”, explica Marina Soler, secretària de la DOP Baix Ebre - Montsià. D’aquesta manera s’aconsegueix “un oli afruitat mitjà-alt, amb notes verdes i madures que recorden l’herba tallada amb matisos de nous verdes i tocs de fruites molt madures”, detalla Soler.

Oliveres vora el mar

DOP Oli de l’Empordà

És la DOP situada més al nord del territori, tant català com de la península Ibèrica. “Això ens dona un oli molt singular, més verd i més gustós a causa de la privilegiada ubicació geogràfica que tenim, a cavall entre el Mediterrani i els Pirineus,”, explica Simó Casanovas, president de la DOP Oli de l’Empordà. Elaborat a partir de tres varietats (argudell, corivell i llei de Cadaqués), fan “un oli amb aromes que recorden el fonoll, l’ametlla i els anissos amb un equilibri entre dolç i amarg, que en la varietat llei de Cadaqués té un grau més picant”, detalla Casanovas.

A l’Empordà us recomanem que us perdeu entre els camps d’oliveres a tocar del mar, una vista poc habitual, i que tasteu els olis directament als molins que l’elaboren. Només n’hi ha 5, i 4 són visitables, sobretot ara, durant l’època de recollida, quan estan a ple rendiment.

Que no us donin gat per llebre

Només l’oli etiquetat com a oli d’oliva verge extra és aquell que garanteix la màxima qualitat. “És 100% suc natural d’oliva, sense defectes”, explica Gelonch. “És l’oli d’oliva de més qualitat, extret de les olives per mitjans exclusivament mecànics o físics”, afegeix Dalmau. “I manté totes les seves propietats organolèptiques, és a dir, de sabor, i per a la salut, com els polifenols i altres antioxidants”, detalla Gelonch.

L’oli d’oliva verge també s’elabora a partir de mitjans mecànics, però organolèpticament és menys excepcional. En canvi, cal anar molt en compte amb l’oli d’oliva a seques, ja que, segons Gelonch, “s’obté a partir d’olis verges que no han arribat a una qualitat mínima i que passen un procés de refinament industrial per eliminar gustos i olors desagradables”. “Només tenen una petita quantitat d’oli verge extra que és el que els dona el gust”, afegeix.

8-9 desembre

Festa de l’Oli de la Fatarella, la més important de la DOP Terra Alta.

19-21 gener

Fira de l’Oli a les Borges Blanques, un referent del sector a Catalunya.

Desembre i gener

Diferents cooperatives de la DOP Siurana fan la seva pròpia fira per presentar l’oli novell en societat.

Gener

Fira de l’Oli i l’Olivera d’Espolla, per donar a conèixer la DOP de l’Empordà, la més petita de Catalunya.

Febrer

Fira de l’oli i la garrofa a Jesús, l’oportunitat de tastar els olis DOP Baix Ebre - Montsià.

Tampoc us perdeu

Les cooperatives modernistes de l’arquitecte Cèsar Martinell, com les de l’Albi, el Soleràs i Arbeca.

L’Elixir daurat, una exposició permanent al Museu Salvador Vilaseca de Reus que us descobrirà tots els secrets de l’oli.

L’Espai del Vi i de l’Oli de Gandesa, un centre d’interpretació que us resoldrà tots els dubtes.

El Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya a la Granadella, per entendre millor la relació de l’oli amb el país.

Properes fires i festes de l’oli destacades