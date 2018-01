Terry Richardson, investigat per la policia

El reconegut fotògraf nord-americà Terry Richardson està sent investigat per la policia de Nova York després que s’hagin presentat contra ell diverses denúncies d’abusos sexuals, tal com informava ahir el diari Daily News i recollia l’agència de notícies Efe. D’acord amb el diari, les investigacions policials s’han descobert arran de les entrevistes que en les últimes setmanes agents policials d’una unitat especial han sol·licitat a un nombre indeterminat de dones, algunes de les quals conegudes.

El mateix rotatiu va publicar el 15 de desembre una informació en la qual relatava casos concrets d’abusos sexuals que presumptament involucren el fotògraf, de 52 anys. Una de les dones afectades va ser l’exmodel Caron Berstein, que va denunciar que Richardson suposadament la va assetjar sexualment al seu estudi de Manhattan el 2003. Berstein va confirmar que un detectiu d’un esquadró especial de la policia de Nova York la va citar aquesta setmana, cosa que també ha confirmat la també exmodel Lindsay Jones.

Segons Daily News, Richardson ha assegurat que els casos a què fan referència les denúncies contra ell van ser en realitat sexe consensuat. Richardson ha retratat figures artístiques de la talla de Beyoncé o Miley Cyrus i també personatges com l’expresident Obama.