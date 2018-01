Testino i Weber, també acusats d’assetjar models

La campanya de denúncies d’assetjadors sexuals s’estén també al món de la moda masculina. El fotògraf Bruce Weber (1) ha sigut assenyalat per quinze models i assistents que asseguren haver patit els seus abusos de poder. Ho fan a través d’una publicació al New York Times en què detallen les vexacions patides a mans de l’autor de provocatives campanyes publicitàries per a marques com Calvin Klein o Abercrombie & Fitch. Els joves narren, per exemple, sessions privades amb el fotògraf en què els demanava que es despullessin i fessin davant d’ell uns presumptes exercicis de “respiració i energia”. Durant aquestes pràctiques, Weber els demanava que es toquessin i el toquessin on se suposava que fluïa l’energia. Un dels denunciants, el model Robyn Sinclair (3), explica: “Recordo que em va posar els dits dins la boca i em va engrapar per les natges. No vam consumar el sexe, però van passar moltes coses. I hi ha haver una gran quantitat d’abusos sexuals”.

A través del seu advocat, el fotògraf ha negat les acusacions: “Estic completament commocionat i entristit per les escandaloses acusacions que es fan sobre mi, que nego absolutament”, comentava en un comunicat.

També ha sigut assenyalat un altre fotògraf de renom, Mario Testino (2). En aquest cas, l’acusació és per sotmetre tretze models o assistents a “jocs sexuals” i “masturbacions” durant les sessions de fotografia. Testino -que també ha negat haver comès aquests abusos- és un clàssic de la revista Vogue i un habitual també de la casa reial britànica.

D’altra banda, el capítol d’avergonyiments del cap de setmana es tanca amb la detenció de l’actor Bryan Box, que es va donar a conèixer l’any passat per la seva participació en la sèrie Por 13 razones. El San Francisco Chronicle informa que, mentre estava treballant en diverses residències de gent gran, a Califòrnia, va robar a nou de les persones grans que hi vivien. La policia explica que Box havia dut a terme aquesta pràctica des del setembre i que la manera d’aconseguir la confiança de les víctimes era parlant sobre la nova carrera d’actor que estava emprenent. Quan es despistaven, els sostreia alguna cosa de valor.