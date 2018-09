‘The Sun’ indemnitza Elton John per difamació

El diari The Sun indemnitzarà Elton John després d’haver arribat a un acord amb el cantant i el seu marit, David Furnish, que van denunciar la publicació britànica per haver-los difamat tant a ells com el seu gos. El febrer de 2016 el diari va publicar un article amb el titular El que el gos d’Elton John li ha fet a la meva filla, en el qual s’assegurava que l’animal havia mossegat “greument” una nena de cinc anys i li havia deixat la cara “com si fos el personatge de terror Freddy Krueger”. A més, l’article deia que la parella es va desentendre de la víctima. The Sun ha reconegut haver exagerat l’incident i, a més de pagar la indemnització, haurà de demanar disculpes a la parella.