Thurman insinua que Weinstein va abusar d’ella

L’actriu Uma Thurman no s’havia pronunciat encara sobre el cas del productor cinematogràfic Harvey Weinstein, acusat per diverses actrius d’agressions sexuals. Finalment, la protagonista de Kill Bill ha trencat el seu silenci i ha aprofitat el Dia d’Acció de Gràcies per deixar clara la seva postura.

L’actriu nord-americana, a través del seu Instagram, ha deixat escrit un missatge que no és gaire clar respecte a la seva experiència laboral amb Weinstein -amb qui ha treballat en diverses ocasions- però que ni de bon tros es pot dir que l’estigui exculpant. “Avui estic agraïda per estar viva, per tots aquells a qui estimo i per tots els que tenen la valentia de lluitar pels altres. Fa poc vaig dir que estava enfadada i tinc algunes raons per estar-ho, #jotambé, per si no ho havíeu notat per l’expressió de la meva cara”, ha escrit Thurman al costat d’un fotograma d’ella a Kill Bill.

L’etiqueta #jotambé -#metoo, en anglès-és la que han utilitzat milers de dones arreu del món per denunciar públicament que han sigut víctimes d’abusos sexuals.

“Feliç Acció de Gràcies a tots! (Excepte a tu, Harvey, i a tots els teus malvats conspiradors, m’alegra que això vagi a poc a poc, no et mereixes ni una bala)”, ha conclòs l’artista abans de segellar el seu missatge amb un: “Estigueu atents”.