El Tibidabo estrena temporada amb un nou jardí i espectacles renovats

El Parc d'Atraccions Tibidabo de Barcelona va inaugurar dissabte la nova temporada amb l'obertura d'una nova plaça pública, segons informa Europa Press. A més, el parc mantindrà el seu compromís solidari amb disset actes socials i estrenarà nous espectacles de clausura.

La nova plaça principal de l'Àrea Panoràmica, la Plaça del Jardí, se situa en un espai obert i accessible per a tothom, amb un bosc vertical que integra el Tibidabo en l'entorn del Parc Natural de Collserola. Pel que fa als espectacles de clausura, se n'han presentat set de renovats, amb els personatges de Gerónimo Stilton i les mascotes Ti, Bi, Da, Bo, que també seran protagonistes d'una funció diària. La cartellera del cinema 4D oferirà pel·lícules noves i en el Marionetarium hi haurà una nova representació anomenada 'Animals animats', q ue arribarà de la mà de la reconeguda companyia de titelles Herta Frankel.

El Castell de Contes, l'atracció inaugurada fa quatre mesos, tindrà un paper fonamental en la nova temporada. A través d'un recorregut interactiu, reivindicarà els contes com a patrimoni emocional i intel·lectual. Aquesta no serà l'única aposta del Tibidabo, ja que, després de l'èxit de la temporada passada, tornarà la producció Emocions de Por i hi haurà un nou programa d'espectacles dels actors de l'Hotel Krüeger.

El parc, que l'any passat va rebre 719.068 visitants, 13.500 menys que l'any 2017, manté l'ampliació horària iniciada en temporades anteriors: el parc obrirà a les onze del matí i estarà obert cada dia del mes d'agost, segons han informat el parc i l'Ajuntament de Barcelona.

Remodelació del funicular

Al setembre començarà la remodelació del funicular, la Cuca de Llum, que es modernitzarà per adequar-se a les necessitats actuals i quedarà integrat al parc com una atracció més. De fet, l'interior quedarà liberalitzat, habilitant una superfície disponible més gran. La Cuca de Llum es convertirà en un espai diàfan que oferirà una millor permeabilitat visual interior i permetrà als visitants gaudir d'una millor vista panoràmica i veure vídeos interactius.