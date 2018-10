Tina Turner va rebre un ronyó del seu marit

La nova autobiografia de Tina Turner, ‘My love story’ (La meva història d’amor), ve carregada de confessions poc conegudes pel públic, com ara que el seu actual marit, Erwin Bach, li va donar un ronyó fa un any, després que la cantant tingués una fallida total d'aquest òrgan.

Tot va començar el 2016, quan a Turner li van diagnosticar un càncer intestinal. Va ser aleshores que va decidir recórrer a remeis homeopàtics per frenar els efectes secundaris del tractament. Però precisament aquests remeis li van provocar els problemes renals que la van obligar a fer-se un trasplantament de ronyó un any més tard.

"En aquest terrible moment de culpa i de renyar-me a mi mateixa, em vaig adonar d’una cosa meravellosa de l’Erwin", explica sobre el seu marit, amb qui estava casada des del 2013, després de 26 anys de relació. "Ell mai em va retreure el meu error. Al contrari, va ser lleial, amable i comprensiu", recorda. La cantant, de 78 anys, ho aprofita per recordar les crítiques que ha rebut sempre el seu marit, que és 17 anys més jove que ella: "És increïble, però tot i el temps que portem junts, encara hi ha gent que segueix pensant que es va casar amb mi per la fama i els diners".