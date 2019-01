Multa de 23 milions de dòlars a Tinder per discriminar els majors de 30 anys

Tinder haurà de pagar 23 milions de dòlars a prop de 230.000 nord-americans majors de 30 anys als quals va cobrar més per un servei 'premium', segons informa el diari britànic 'The Telegraph'. El mitjà assegura que la plataforma de cites va discriminar els usuaris majors de 30 anys perquè els va fer pagar el doble pel servei 'premium' conegut com a Tinder Plus. Les tarifes d'aquest servei tenen un cost de 9,99 euros per als menors de trenta anys i, en canvi, pugen fins als19,99 euros per als usuaris que superen els trenta.

Segons la companyia, aquesta diferència es deu a la intenció d'adaptar els preus a les butxaques dels més joves, sovint amb un nivell adquisitiu menor. Tanmateix, el Tribunal de Califòrnia ha rebutjat aquesta versió i ha sentenciat que aquest model de preus discrimina els usuaris majors de 30 anys. Ara la plataforma haurà de pagar 23 milions de dòlars per compensar tots els usuaris discriminats.

Més de 50 milions d'usuaris

Tinder va néixer el 2012 amb la intenció de ser una apli mòbil per buscar parella, sobretot, entre la gent més jove. Des d'aleshores més de 50 milions d'usuaris a tot el món la fan servir. L'ús fàcil i immediat de l'aplicació l'ha popularitzat: només cal moure el dit cap a la dreta o cap a l'esquerra a mesura que les imatges d'altres usuaris van apareixent. Així, es rebutja o s'accepta algú i s'inicia una conversa.

A més, l'aplicació té la funció dels 'superlikes', que es tradueix en demostrar que aquella persona en concret t'agrada molt més que la resta. Els usuaris sense la tarifa 'premium' només poden fer un 'superlike' al dia, però el 2015 es va llançar el servei Tinder Plus, que permet als usuaris fer fins a cinc 'superlikes' al dia, de manera que es multipliquen les possibilitats d'establir una relació.