Torna la Super Bowl més polèmica

Un any més milions de persones es concentraran avui davant del televisor per presenciar la Super Bowl, un dels espectacles esportius més grans del món. Més enllà del partit, que enfrontarà Los Angeles Rams i els New England Patriots, aquesta final té molts més ingredients que entretenen tota mena d’espectadors. Començant per les celebritats, que solen acaparar l’atenció de les càmeres amb els seus concerts de la mitja part, i dels milionaris anuncis que s’emeten en exclusiva.

L’espectacle, que aquí es podrà veure a partir de les 00.30 h de la matinada de dilluns, se celebrarà al Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (Geòrgia), precisament a la ciutat de Gladys Knight, la cantant escollida en aquesta edició per cantar l’himne nacional nord-americà, un moment que segurament serà molt observat pels mitjans després de la polèmica que ha envoltat aquests últims mesos l’espectacle.

Tot es remuntaria al 2017, quan Colin Kaepernick, jugador de la NFL, es va agenollar quan va començar a sonar l’himne dels Estats Units a l’inici d’un partit, un gest que va fer per protestar davant la discriminació racial i la brutalitat policial contra la comunitat negra del país nord-americà. Després d’aquell acte, Kaepernick no va tornar a ser contractat per cap altre equip de la lliga americana. Aquest va ser un motiu suficient perquè des d’aleshores moltes celebritats es neguessin a participar a la Super Bowl, com ara Beyoncé, Rihanna o Pink. Altres famoses que han anat desistint davant l’oferta per actuar en un dels xous més televisats de l’any han sigut la cantant Anika Noni Rose, la presentadora Jameela Jamil i la comediant Amy Schumer.

Davant l’onada de rebuig per part de tantes figures de primer ordre, finalment la NFL va aconseguir contractar la banda Maroon 5 per al concert de la mitja part del partit. Tot i això, fins i tot el grup musical va tenir problemes per trobar els seus convidats. Ho van intentar amb Cardi B, amb qui havien col·laborat prèviament amb la cançó Girls like you. Però la cantant, orgullosa dels seus orígens del Bronx, va advertir que no actuaria per a la lliga nord-americana fins que no es tornés a contractar Kaepernick. Finalment, la banda californiana va aconseguir la participació dels rapers Travis Scott i Big Boi.

Anuncis milionaris

Una altra de les tradicions de la Super Bowl és sorprendre el públic amb alguns dels anuncis més cars i elaborats de tot l’any. Espots televisius en què mai falten personatges famosos per a tots els gustos. Aquest any ja s’han revelat alguns dels anuncis, com ara el de la marca de cervesa Michelob Ultra, on es pot veure Maluma ; el dels dolços Skittles, on surt l’actor Michael C. Hall, protagonista de la sèrie Dexter, o el de Pepsi, amb l’actor Steve Carrell i Cardi B (que en aquest cas sí que va acceptar).

Tot i això, l’anunci més comentat fins ara és el de la marca de cervesa Stella Artois, en què l’actriu Sarah Jessica Parker es torna a posar dins del personatge de Carrie Bradshaw, de la mítica sèrie Sexo en Nueva York. A l’espot es pot veure com la novaiorquesa entra en un bar i en comptes de decantar-se pel seu tradicional Cosmopolitan demana una cervesa. Per si no fos prou inesperat, seguidament es veu entrar El Nota al bar, el personatge interpretat per Jeff Bridges a la pel·lícula El gran Lebowski. Vestit amb el pijama i jaqueta de punt, també demana una cervesa.

Els descans de la mitja part de la Super Bowl no sempre havia sigut tan atractiu com en els últims temps. L’any que ho va canviar tot va ser el 1993, amb l’actuació de Michael Jackson, l’estrella per excel·lència del moment. Un altre dels moments estel·lars va ser el 2007, quan Prince va cantar l’èxit Purple rain mentre, literalment, plovia. I el 2017 Lady Gaga va fer una entrada triomfant volant des del sostre de l’estadi. Esclar que també hi ha hagut anys marcats per la polèmica, com quan el cantant Justin Timberlake va arrencar part del sostenidor de Janet Jackson i li va deixar el mugró al descobert. Què passarà aquest any?