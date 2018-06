Torna la cita amb la moda catalana

Torna una nova edició del 080 Barcelona Fashion, que comença aquest dilluns i s’allargarà fins divendres. Per a aquesta edició estiuenca l’organització repeteix escenari: el recinte modernista de Sant Pau, tot i que una de les novetats és la nova 080 Barcelona Fashion Beach, un espai dedicat a la moda de bany que es farà al Club Patí Vela, a la Barceloneta, on desfilaran aquest matí les firmes Como un pez en el agua i Guillermina Baeza. “Aquesta és la novetat més destacada d’aquesta edició”, confirma Miquel Rodríguez, gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat (CCAM). “Volíem oferir un espai específic per a la moda de bany, i la platja és l’escenari ideal”.

Allà s’hi presentaran les noves col·leccions d’aquestes dues firmes, però, tal com apunta Rodríguez, també es vol que sigui “un espai per fer negoci” que funcioni com a punt de trobada entre les marques catalanes i els compradors internacionals que assisteixen a la cita. La idea, diu el gerent del CCAM, és que aquest espai per a la moda de bany que en aquesta edició és incipient agafi més protagonisme en el futur, amb moltes més desfilades. Des d’avui fins divendres un total de 27 dissenyadors i marques presentaran les seves propostes al 080. Entre els noms destacats n’hi ha alguns dels més fidels a la passarel·la, com Txell Miras, Miriam Ponsa, Brain&Beast o Krizia Robustella, al costat d’altres grans de la moda com Custo i de firmes amb molts seguidors com Miquel Suay, Oscar Leon o Lebor Gabala. En aquesta edició es viurà el retorn de la marca femenina TCN després del canvi de propietat del 2016.“Teníem moltes ganes de tornar al 080 perquè és un dels millors llocs per lluir les nostres col·leccions”, comentava Judith Lorenzo, portaveu de la marca, que presentarà la seva col·lecció d’estiu per a dona. “Treballem molt el prêt-à-porter tot i que som coneguts, sobretot, per la moda de bany”, reconeix. Per a TCN el 080 serà la posada de llarg del seu nou director creatiu, Asier Tapia, provinent de Medwinds, que aposta per peces per a una dona romàntica i femenina i sempre molt elegant. També torna a la passarel·la catalana el dissenyador Manuel Bolaño, que ha guanyat el premi a la millor col·lecció en dues edicions. “Estem molt contents amb aquests retorns, esclar”, ha dit Rodríguez.

Una de les dissenyadores que fa 10 edicions que participa a la cita és Maite Muñoz, dissenyadora de la firma Lebor Gabala, que explica que per a ella desfilar al 080 suposa “augmentar moltíssim la visibilitat i poder arribar a nous clients”. Aquesta marca, que treballa amb punt de qualitat, s’està obrint al lli i al cotó per a les seves propostes d’estiu. Muñoz destaca que li encanta tornar a Sant Pau: “És un lloc magnífic per presentar una col·lecció. És un espai preciós i emblemàtic de la ciutat, em sembla un escenari ideal”.

Dissenyadors emergents

Pel que fa als noms nous i als dissenyadors joves, en aquesta edició es viuran tres debuts: el de Killing Weekend, guanyadora del concurs 080_Rec, el del dissenyador Xevi Fernández i el de la firma Z1, que presentaran les seves col·leccions dimecres.

Qui no tornen i sembla que no tornaran a desfilar a la passarel·la catalana són Mango i Desigual, dues firmes catalanes que havien participat durant un temps a la cita i que per diferents motius van decidir deixar-ho. “Mango fa tres anys que va decidir que no desfilaria més enlloc, a cap ciutat del món; és una decisió empresarial i no hi podem fer res”, comenta Rodríguez. Pel que fa a Desigual, el gerent del CCAM apunta que “ara només desfilen a Nova York i per motius molt concrets”, però destaca que “segueixen vinculats al 080 perquè patrocinen el premi de disseny emergent”.

Finalment, les escoles de disseny de la ciutat seran les protagonistes de l’última jornada, la de divendres, amb les desfilades de les tesines de final de carrera dels estudiants de l’Escola Superior de Disseny i de la LCI Barcelona.

Una llegenda de la moda a Barcelona

El convidat estrella d’aquesta edició serà l’exeditor de Vogue USA André Leon Talley, una llegenda del món de la moda que “ha marcat i influenciat la forma de vestir des de fa 25 anys”, segons Rodríguez, i que acaba de presentar als Estats Units el documental sobre la seva vida The gospel according to André. “Ha sigut difícil aconseguir que vingués perquè és un home amb una agenda molt atapeïda, sobretot ara amb l’estrena de la pel·lícula”. Però tot i això hi ha fet un forat i serà a Barcelona dijous, on participarà en un col·loqui amb la directora de Vogue Espanya, Eugènia de la Torriente, i presentarà el documental.