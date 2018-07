"Si no em fan riure, els amics no m’interessen. Com a mínim, que em facin somriure"

Tortell Poltrona, o Jaume Mateu, com el va batejar la seva mare, és un pallasso dins i fora dels escenaris. Almenys quan parla d’amistat.

-Què tal, Jaume?

-Si no entrem en detall, bé.

-Has pensat en alguna amistat?

-Sí, en Jesucrist.

És broma, aclareix. Ha pensat en Antoni Maria-Claret Papiol i March. “Amb aquest nom tan llarg ja en tens per a tot l’article, oi?” L’Antoni Maria-Claret també és un clown, però abans d’això va ser l’amic amb qui el Jaume jugava al carrer de sota casa. “Jo vivia al carrer Gresolet i ell al de la Creu, a Sarrià. Primer jugàvem al carrer, i quan es va anar omplint de cotxes jugàvem als terrats”. Van anar junts a l’escola i van fer moltes coses “que no es poden explicar, perquè són massa interessants per fer-les públiques i la gent no n’ha de fer res”. Més de vint anys després van fundar la companyia Germans Poltrona. “Cada any continuem treballant junts durant tres mesos. Ens coneixem molt. Fa 60 anys que el veig, i ell a mi. Jo no em conec, però ell sí que em coneix, i viceversa”, assegura.

-Heu canviat, en aquests 60 anys?

-Només els cabells, ves.

-Què valores, d’una amistat?

-La fidelitat. Que et siguin fidels encara que t’equivoquis. Que et facin costat.

-I que et facin riure?

-Si no em fan riure no m’interessen. O com a mínim, que em facin somriure.

-Als teus amics els fas riure?

-Sí. Vols que t’expliqui un acudit?

-Esclar.

Deixa anar una riallada i s’escura la gola.

-Una nena li pregunta a sa mare d’on venim, i ella respon: “D’Adam i Eva, filla”. “Doncs el papa diu que venim del mono”. I la mare respon: “Mira, nena, una cosa és la meva família i l’altra la del teu pare!”

-¿Als teus amics els expliques acudits?

-Sí, però quan treballo no explico acudits, intento fer-los. L’acudit és una bona manera de relació, de trencar la distància. Sense humor no hi ha tolerància, sense tolerància no hi ha harmonia, sense harmonia no hi ha democràcia. Sense humor estem en el feixisme, directament. I què és el feixisme? La falta d’humor, i ja està.

Un últim apunt sobre l’amistat.

-La manera de comprovar si algú és amic teu és demanar-li calés -assegura.

-I si es trenca l’amistat pels diners?

-Ves quina amistat era, doncs.