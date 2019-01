260x366 Tota la màgia de l’alta costura Tota la màgia de l’alta costura

La Setmana de l’Alta Costura va tancar les portes ahir. Fem un repàs de les presentacions de les marques més destacades.

Dior

Maria Grazia Chiuri, la primera dona al capdavant de la maison, va convertir el Museu Rodin en un espectacular circ d’hivern ple de llums i on no van faltar els malabaristes ni els trapezistes per presentar la seva nova col·lecció. El circ, doncs, va ser el fil conductor d’una col·lecció en què van brillar els vestits de festa amb siluetes pròpies del món de la dansa, dissenys prisats i faldilles d’acordió, teixits transparents, brodats metal·litzats, lluentons i faldilles de tul i gasa. Chiuri va apostar també pel binomi blanc i negre en alguns conjunts i va presentar també alguns espectaculars minivestits amb mànigues bollades i faldilles amb vol. L’estètica masculina també va ser present en algunes de les seves propostes per a dona amb un cert estil militar que buscava imitar el look dels domadors de circ.

Chanel

La maison va transformar el Grand Palais en una vil·la italiana per presentar la seva nova col·lecció. El tweet -el teixit marca de la casa- va ser un dels grans protagonistes amb diferents versions: faldilles midi, jaquetes entallades o en versió maxi, minifaldilles i vestits, tot marcat per una estètica barroca que volia ser un homenatge al segle XVIII i a Maria Antonieta. En particular el rosa va ser un dels colors estrella en una col·lecció en què també han destacat les plomes, els detalls florals, les asimetries i les puntes. Per tancar el xou, Chanel va fer desfilar, com fa habitualment, una núvia, però en aquesta ocasió atrevida i original, ja que vestia un banyador de pedreria i un casquet de bany amb un vel de tul. La notícia de la desfilada no van ser els vestits sinó l’absència de Karl Lagerfeld, director creatiu, que no va sortir a saludar i va deixar aquest honor a la seva mà dreta, Virginie Viard.

Armani Privé

Poques sorpreses en la desfilada del dissenyador italià. L’elegància discreta de la qual sempre ha fet bandera va inundar la passarel·la, tot i que en aquesta ocasió es va atrevir amb els colors: blaus, vermell i liles, sobretot, i amb els teixits més sofisticats -xarol, lluentons, plomes i serrells- per vestir una dona impactant i molt glamurosa. Amb un a subtil inspiració oriental, per als vestits de nit el dissenyador italià va apostar per siluetes molt femenines, fent-los ajustats a la cintura, cenyits al cos i llargs, jugant amb diferents teixits i amb la sobreposició de colors. Però, una vegada més, Armani va demostrar el seu gran talent en la peça de la casa per excel·lència: els conjunts d’americana i pantalons. Amb talls perfectes, ajustats al cos, són peces impecables, per fer lluir una dona poderosa i segura de si mateixa.

Givenchy

Una altra marca que aposta per l’elegància sòbria és Givenchy des que Clare Waight Keller se’n va fer càrrec. En aquesta col·lecció, la dissenyadora britànica aposta per les línies pures, els blancs i negres, les faldilles llargues amb volum i els vestits llisos. Tot això només interromput per alguns tocs de color atrevit -fúcsia, groc i vermell, sobretot- i alguns vestits espectaculars fets a base de serrells multicolors que acompanyen la silueta fins als peus. Per a les propostes nocturnes, Givenchy proposa faldilles de tul, volums grans i exagerats, transparències i asimetries.

Valentino

Espectacular va ser la paraula més utilitzada per definir la desfilada de Valentino dimecres al vespre. El director creatiu de la marca, Pierpaolo Piccoli, s’està acostumant a deixar el públic meravellat amb les seves creacions. En aquesta ocasió va començar amb looks més senzills i la intensitat cromàtica i de volums va anar creixent. Per als vestits de nit, Piccoli presenta dissenys de volum exagerat de tots els colors, mànigues bollades, estampats o llisos, amb plomes, lluentons i flors. Per a Valentino no n’hi ha mai prou. Sempre es pot ser més espectacular i amb la seva última col·lecció ho ha demostrat. Per tancar la desfilada, un altre cop d’efecte: Naomi Campbell amb un impressionant i sofisticat vestit negre va deixar muts tots els assistents.

Jean Paul Gaultier

Gaultier va fer desfilar la seva particular versió de les geishes japoneses per presentar la nova col·lecció primavera-estiu, que té una clara inspiració asiàtica i moltes referències aquàtiques, sobretot amb els colors. Tot i això, com sempre, la marca és fidel als seus clàssics i a les propostes de Gaultier no hi van faltar les ratlles marineres, les espatlles marcades i les cotilles en una col·lecció en què els volums juguen un paper fonamental. La vedet nord-americana Dita Von Teese va ser una de les grans protagonistes de la desfilada, ja que va fer diverses aparicions a l’escenari entre model i model.

Elie Saab

Les aigües del mar del Carib van ser la font d’inspiració de la nova col·lecció del dissenyador libanès, un dels que més expectatives generen a la Setmana de l’Alta Costura de París. En aquesta ocasió, els tons brillants van ser els protagonistes absoluts d’una col·lecció pensada per a una dona elegant i molt femenina en què el creador ha jugat amb les simetries dels vestits. Volums exagerats, tul, xarol i pedreria no van faltar en els seus vestits de princesa, romàntics però atrevits, amb talls verticals per ensenyar les cames o amb escots asimètrics. Blaus, roses, vermells i molts daurats van omplir la passarel·la de la sofisticació que caracteritza aquest dissenyador.