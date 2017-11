Els canvis d’estació sovint venen acompanyats per les ganes de donar un nou aire a casa nostra. Si no tenim gaire pressupost, a banda de visitar les botigues del gegant nòrdic disposem d’una opció més verda i orgànica per redecorar els nostres espais: les plantes!

Tornen, com cantava Raimon a la cançó País Basc, tots els colors del verd, si més no pel que fa a la decoració amb plantes i flors. Ja fa mesos que els cactus són a tot arreu, s’han convertit en indispensables tant en jardins com dins de casa. Aquestes plantes han seduït els dissenyadors de moda, s’han infiltrat als estampats del parament de la llar i donen forma a espelmes i coixins. La comunitat dels amants dels cactus no ha parat de créixer, fins i tot hi ha clubs de cactus lovers on reparteixen consells per fer hivernacles. Cada vegada hi ha més gent aficionada a fer un jardí de cactus en pots o caixes de vidre, i un munt de perfils a les xarxes socials que expliquen tot el que es necessita per introduir-se en la construcció i manteniment d’un hivernacle vegetal.

Però als cactus els ha sortit competència: ara el que es porta és el verd majúscul i sumptuós (01) i aquí el que més triomfa són les falgueres (02). “Tornen les falgueres perquè són plantes que donen molta vida a la casa, són més amables que els cactus i no són gaire difícils de cuidar”, explica la Mailo Iammartino, de la floristeria Tiësto. Aquesta italiana de 38 anys que ve del món audiovisual ha agafat el relleu al capadavant de Tiësto, un establiment que “neix amb la idea que tot comença des de l’arrel, que és tan important la flor com l’objecte que la sosté, la terra on es planta, el paper que l’envolta, l’aigua que la rega…”. De falgueres i plantes grimpadores en aquest establiment del carrer Balmes en saben un niu.

Exuberància tropical

Els que prefereixen ambients més tropicals han integrat a les seves sales d’estar la Monstera deliciosa, coneguda també com a costella d’Adam (03). Originària de les selves de Sud-amèrica, és la planta de moda per excel·lència.

La forma de les seves fulles recorda unes costelles, d’aquí el seu sobrenom. Un detall que cal tenir en compte és que creix vigorosament, per la qual cosa necessitarà un tutor de fibra de coco per subjectar-la i evitar que les fulles no s’obrin massa. La seva ubicació ideal és en espais grans i lluminosos, necessita molta humitat ambiental i s’ha de regar únicament quan es vegi el substrat sec.

Un consell dels professionals consultats és regar directament el tutor de fibra de coco per aconseguir que l’aigua arribi on la planta més ho necessiti. La Monstera deliciosa, una planta de reminiscències prehistòriques, és una de les més venudes en gardens i floristeries de Catalunya segons dades facilitades pel Gremi de Floristes de Catalunya.

Les falgueres i les fulles verdes exuberants són molt apreciades a Bossvi, el paradís de les construccions florals. La seva botiga del carrer París és una mena de jardí de les delícies ple de formes impossibles i de propostes que desafien la imaginació. Es tracta d’un espai showroom de 300 m 2 d’exposició dedicat a composicions i dissenys exclusius tant de flor i planta fresca com de flors artificials. “Torna el verd, el renunciar a la flor: ara sobretot el que fem és combinar les fulles verdes de formes exòtiques. Si fas bé la combinació de només verd i fulles no trobes a faltar les flors. Es tracta de tornar a l’essència, al més bàsic. El tema tropical s’imposa, i fins i tot de cara a Nadal ja estem treballant en centres només amb fulles enormes de banana!”, explica amb entusiasme Laia Ortuño, propietària de Bossvi. En aquest local han desenvolupat un estil característic molt propi, tant per a la flor artificial com per a la natural, la filosofia del qual consisteix a oferir molt volum i un disseny cuidat a un preu raonable. A Bossvi no es consideren floristes, sinó “escultors de formes d’inspiració vegetal per decorar espais reals.”

Art vegetal japonès

L’òrbita del verd també impera a Plantapolis. L’especialitat d’aquesta petita empresa catalano-francesa són els kokedamas, un art vegetal nascut al Japó que beu de tècniques ancestrals. Kokedama significa bola de molsa i són cosins germans dels bonsais. Es poden fer kokedamas amb qualsevol planta però són recomanables les plantes d’interior que no necessitin llum directa del sol, ja que si no no serien compatibles amb la molsa. També és important que la planta triada tingui un creixement lent, sinó ràpidament ocuparà tot el substrat i les arrels acabaran sortint a l’exterior. I si les arrels surten, significaria que el kokedama necessita una ampliació. A Plantapolis han adaptat la tècnica tradicional a les condicions de vida occidental per oferir plantes resistents i de fàcil manteniment, que a més de ser un element decoratiu omplin els espais de natura i serenitat. Els kokedamas de Plantapolis són 100% artesanals: “La nostra passió és crear plantes objecte que puguin integrar-se de manera permanent i natural als ambients quotidians d’una ciutat. Casa nostra o el jardí, una botiga o un restaurant i qualsevol espai del dia a dia pot ser l’escenari perfecte per a qualsevol de les nostres col·leccions”, diu Juliana Maruri, responsable de la botiga. Les seves propostes es troben a Flors & Go, l’Appartament o a Mar de Cava, tres establiments amb desenes de propostes per aprendre a redecorar casa nostra a base de plantes. Ja ho va dir Albert Einstein: “Observa profundament la natura, i aleshores ho entendràs tot molt millor”.

Algunes floristeries per redecorar la casa amb plantes

Tiësto

Creativitat i senzillesa. Un munt d’idees assequibles per crear jardins verticals domèstics, horts urbans i un munt de solucions verdes per redecorar casa teva.

Bossvi

Volums i construccions florals que desafien la llei de la creativitat. Es defineixen com a escultors florals i la seva botiga mereix una visita.

Herbs

La jardineria contemporània, així es defineixen a Herbs, on hi abunden les flors i plantes exòtiques amb més de 300 referències. El servei d’enviament a domicili és una altra dels seus avantatges.

Beriestain Café

El cafè de l’interiorista Jaime Beriestain també és una botiga plena de propostes elegants i contemporànies on les plantes tenen molt a dir.

Mar de Cava

Aquesta botiga és també un estudi i galeria on es poden trobar objectes de disseny, des de mobiliari fins a gadgets, passant també per les plantes.