Tractaments casolans contra les plagues

Les plagues suposen una aparició massiva d’organismes que poden afectar les nostres plantes, hortalisses, verdures, etc. Per fer-hi front podem recórrer a determinats tractaments fitosanitaris, amb finalitats tant preventives com curatives, o amb efecte insecticida. Aquests tractaments els podem fer amb receptes elaborades per nosaltres mateixos o amb productes específics que es comercialitzen per ser utilitzats en l’agricultura ecològica.

Si ens fixem ens els productes casolans, es fan a partir de plantes que exerceixen una acció terapèutica sobre les plantes malaltes. Hi ha diferents mètodes per preparar productes fitosanitaris casolans, com ara la infusió, la decocció, la maceració o la tintura, per exemple. En el cas de la infusió, el que cal fer és trossejar la planta indicada per al tractament i escaldar-la en aigua bullent. Caldrà tapar la mescla i deixar-la reposar dotze hores abans de filtrar-la, diluir-la i aplicar-la a la planta malalta. Recordem, per exemple, que la menta és repel·lent de la papallona, de la col i de les formigues, i que la ruda ajuda a combatre mosques i mosquits, i també els pugons.

El consell Les infusions s'han de preparar en el moment de l’aplicació i no es poden conservar més de 2 o 3 dies. Els altres preparats es poden conservar tapats en recipients i en un lloc fresc

Si optem per la decocció, hem de trossejar la part de la planta indicada per al tractament i deixar-la en remull en aigua freda durant 24 hores. Després la bullim 20 minuts i la deixem refredar. Tot seguit, la filtrem, la diluïm i l’apliquem. Pel que fa a la tintura, s’han de posar a macerar les plantes trossejades en alcohol durant els dies indicats en cada cas i després filtrar-les, diluir-les i aplicar-les.

En tots els casos, recordeu que els tractaments s’han de fer polvoritzant la planta de manera uniforme per dalt, per baix i per l’interior del fullatge, sense que ragi el líquid. Els tractaments preventius s’han de fer durant la fase de creixement i cada dues o tres setmanes.