Fang, fusta i tinta. Passa-t'ho bé i aprèn

Quant fa que no construeixes alguna cosa amb les mans? Que no arregles la torradora o que no plantes una flor? Quant fa que no t’embrutes les mans? Si fa poc o si ho fas sovint, tenim bones notícies. I si no... també.

Accions com cuinar, escriure (amb un bolígraf), dibuixar, pintar o qualsevol activitat que requereixi les mans influencien de manera positiva en la teva salut i el teu estat d’ànim. Les persones que construeixen o utilitzen les mans per crear exerciten els dos hemisferis cerebrals alhora, un fet imprescindible perquè el cervell funcioni de manera equilibrada i en harmonia. Entre molts altres beneficis, el contacte de les mans amb l’acció exigeix un 'kit' de necessitats que beneficien la nostra felicitat general. Tant si fem punt de creu com si escrivim una postal, la imaginació entra en acció com a exercici prospectiu de què volem fer i com quedarà al final. Els nivells d’atenció pugen de nivell per assegurar-nos que estem executant de forma correcta cada moviment i per comprovar que no ens fem mal; només ens enfoquem en el que fem, l’atenció és plena. Alhora, la creativitat entra en joc tant si arreglem la goma de la batedora com si dibuixem un retrat en un paper.

Com a consumidors, la majoria de nosaltres ja no fem coses, sinó que les comprem; ja no intentem solucionar problemes, els reemplacem. Els aparells solien fabricar-se amb l’expectativa que els clients d’alguna manera hi jugarien –sovint incloïen diagrames de peces detallades– però avui, lluny de tot això, l’objectiu és ocultar els mecanismes. Els 'gadgets' s’encaixen amb cargols que no es poden desenroscar amb tornavisos normals, i els cotxes estan dissenyats perquè tot el que es vegi quan aixequem el capó sigui una superfície llisa i impenetrable: un altre capó. Treballar amb les mans és una activitat que ens connecta amb el present i ens centra en els moviments del cos. El que la meditació aconsegueix des de la respiració, les feines manuals ho fan des de la repetició conscient dels moviments.

Amb aquesta filosofia, el Barcelona Wood Workshops és un projecte que forma part del col·lectiu d’artesans de Casa de la Fusta i que està dirigit als amants de les activitats que involucrin l’ús dels sentits i de la creativitat. Però també neix per la necessitat de canviar les formes de consum del mobiliari. Andrea Cortés, arquitecta reinventada i fundadora dels Barcelona Wood Workshops, reivindica l’artesania de la fusta: “Ikea ha fet molt de bé perquè ha permès l’accés al mobiliari de disseny al públic general, però també ha tret valor a l’ofici artesanal del fuster i el valor dels objectes quotidians, convertint-los, en molts casos, en articles d’un sol ús, com també està passant amb la roba”. Des que els Barcelona Wood Workshops van començar aquest febrer, han ofert dos tallers mensuals, cadascun de 4 hores i amb un màxim de sis persones.

540x306 Creació d'una taula de formatges als Barcelona Wood Workshops / PERE TORDERA Creació d'una taula de formatges als Barcelona Wood Workshops / PERE TORDERA

Fes la teva taula de formatges: Barcelona Wood Workshops

Per començar, els alumnes escullen entre dos tipus de fusta i una plantilla. Durant el procés es fan servir eines bàsiques, com la caladora, per tallar la forma general segons la plantilla, però també s’utilitzen eines més complexes, com la fresadora, tot i que amb una sèrie de protectors perquè es pugui fer servir sense por ni perill. Al final, després d’escatar manualment la peça fins a arribar a un acabat llis, cada alumne personalitza la taula amb la frase que li vingui de gust utilitzant un estampador de lletres i la segellarà amb una capa d’oli natural apta per a aliments. I ja estarà a punt per endur-nos-la a la cuina de casa.

El dibuix natural de la fusta, llimar, polir, arrodonir, bufar les serradures, comprovar la textura del relleu amb el palmell de la mà... Són sensacions que es comenten al final de cada taller amb unes cerveses i un pica-pica, per després marxar amb la taula de formatges sota el braç.

“Pels nostres tallers han passat persones amb cert tipus d’experiència en fusteria, però d’altres amb experiència nul·la. Totes i cadascuna han gaudit i han après igualment durant el procés”, explica Cortés. Des del mes de maig ofereixen el taller 'Talla la teva pròpia cullera', i a partir del setembre llançaran dos tallers més, un d’ells enfocats als pares, que podran fabricar un objecte per als seus fills.

540x306 Taller de ceràmica de Nona Bruna a Barcelona / NONA BRUNA Taller de ceràmica de Nona Bruna a Barcelona / NONA BRUNA

Juga amb fang: Nona Bruna

Amb la Lola, la fundadora de Nona Bruna, no fareu els cendrers de ceràmica decorats amb puntets que fèieu quan éreu petits. Bé, si voleu segur que podeu, esclar, però la qüestió és que el més segur és que acabeu en un lloc inesperat. Els tallers de ceràmica o de fang de Nona Bruna sempre tenen un punt de màgia, una aura zen que sembla que el que tens entre les mans sigui molt més que un simple plat o un senzill bol.

“Ensenyar i jugar no és el mateix –diu la Lola–. Aquí juguem. No em sento còmoda imposant una manera de fer ceràmica. Evidentment que ensenyo tècniques bàsiques, però el que facin les mans dels alumnes dependrà del fet que s’animin a desafiar el que està establert, a crear des de dins per materialitzar cap a fora”.

La Lola fa més de tres anys que dins del seu forn dona el toc final a tasses, plats, gerros, marcs i altres creacions de fang, i confessa que la seva revelació preferida és que totes les persones són creatives: “Ho som per naturalesa, només fa falta trobar un espai que ajudi a fer-ho aflorar. Jo no ensenyo a ser ceramista, sinó que els ofereixo un espai per jugar, per tornar a ser nens, on tot és possible”.

El pròxim taller és el 3 d’agost de 6 a 9 de la tarda al carrer Diputació 387, 3r 1a. Val 60 euros, inclou tot el material i, òbviament, la peça de col·leccionista que us endureu cap a casa (però que haureu d’esperar unes setmanes perquè s’assequi al forn).

540x306 Taller de serigrafia de A Go-Go Prints / CLARA MUR Taller de serigrafia de A Go-Go Prints / CLARA MUR

Estampa el teu dibuix: A Go-Go Prints

La Clara Mur és dibuixant, ‘printmaker’ i amant de les lletres. A banda de dedicar-se a la serigrafia és la creadora d' A Go-Go Prints, des d’on aposta per l’edició limitada de dissenys sobre paper i tela, un art que comparteix en diversos tallers de Barcelona.

Al taller de la Clara s’aprèn la serigrafia de dibuix directe sobre pantalla, tècnica molt experimental on es desenvolupen tot tipus d’idees i on impera la creació improvisada, que, surti el que surti, s’estamparà sobre bosses ‘tote bag’ o sobre paper.

“En aquest taller s’aprèn a estampar des d’on vulguis, sense necessitat de grans espais, màquines o materials. S’aprèn a simplificar la serigrafia fins al punt de poder estampar des del menjador de casa teva. De fet, un dels ‘prints’ ‘best-seller’ que tinc a la botiga va ser dibuixat al sofà i imprès a la taula del menjador mentre penjava el paper a la sissí d’estendre la roba”, explica Mur.

“La gent comença tímida i tranquil·la, fins que cap als 15 minuts tot és qüestió de riure, però també de concentració. Com que es tracta d’una tècnica tan experimental, amb l’opció de tantes eines, es passen una estona provant-les totes fins que decideixen quina els agrada més. L’alumne se'n va feliç, amb l’obra impresa sota el braç i veient que és capaç de fer una cosa que potser veia amb ulls sospitosos al principi”.

La Clara imparteix els cursos de serigrafia a Verdllimona, un espai creatiu que comparteixen un fuster, un dissenyador i ella mateixa al barri del Poblenou, al carrer Badajoz, 93.