Tresors ‘vintage’

Un fermall amb incrustacions de plata de Dior, una jaqueta de tweed emblema de Chanel dels anys 70, un teixit brodat de principis del segle XX que es transforma ara en un vel de núvia, uns mocassins de pell de Gucci, un mocador estampat d’Hermès... Hi ha peces i accessoris que pel seu valor exclusiu o sentimental esdevenen autèntiques joies del guarda-roba de cada persona. Ja sigui perquè s’hereten dels avis o dels pares o bé perquè es busquen minuciosament entre els mercats de segona mà o a les fires d’antiguitats. Ara bé, no cal ser un expert caçatresors per trobar aquest tipus de peces valuoses sense escurar-se les butxaques per adquirir-les. Actualment existeix una oferta de botigues i portals online que ofereixen roba de segona mà de firmes de luxe a preus més assumibles del que ens pensem.

Entre el mar de botigues i cadenes homogènies que poblen les ciutats, encara sobreviuen els petits comerços de moda vintage de firmes exclusives amb una clientela fixa. A Barcelona, L’Arca et transporta a principis del segle XX a través d’un assortiment d’antiguitats tèxtils, peces de llenceria dels anys 30 i 40, petits accessoris, blondes i puntes antigues i peces d’artesania dins d’un embolcall nostàlgic i romàntic. Tot enfocat majoritàriament a les núvies i convidades. El negoci el va fundar fa tres dècades Carmina Viñas, filla d’antiquaris i pionera a portar el tèxtil antic a Catalunya. “Tenim articles de més de 100 anys i tots segueixen un procés de selecció i restauració perquè es vegin en bon estat i aguantin bé el pas del temps”, explica Carmina Pairet, filla de la propietària, que n’ha heretat l’ofici. “Les peces que comprem han de tenir un bon tall, una bona matèria primera o una marca de distinció que les faci úniques”, segueix. Unes exigències que també demana el consumidor del vintage de luxe: una persona de capital cultural alt i d’esperit nostàlgic. “Busca la diferenciació, les peces úniques i les històries boniques que hi ha al darrere”. I afegeix: “El nostre client gaudeix d’un procés de compra personalitzat en un món cada cop més estandaritzat”. Els tresors que es troben poden variar, però destaquen vestits dels mestres Balenciaga o Pertegaz, bosses de mà d’Hermès o peces especials que són aptes per a totes les butxaques. “Pots aconseguir un yukata [parts del quimono tradicional japonès] a partir de 60 euros”, conclou la Carmina.

El valor dels clàssics

El principal reclam d’aquests negocis locals són les mateixes firmes de disseny, que es poden trobar a preus molt més assequibles i que resulten una inversió a llarg termini, perquè en molts casos no es devaluen. “El valor de les peces és molt relatiu”, assegura Diego Redondo, responsable de Cotton Vintage. “Per a mi és una bona inversió adquirir un Rolex o un determinat model de bossa de mà, ja que altres productes es fan malbé ràpidament o tenen una obsolescència programada”, explica. A la botiga que dirigeix juntament amb la seva filla els articles que més oferta i demanda acaparen són les bosses icòniques de Chanel -els models Boy i 2.55-, els emblemàtics Birkin i Kelly d’Hermès -que mantenen el seu estatus de complements altament anhelats- o l’Speedy de Louis Vuitton, entre altres models que són clàssics. “Si arriben, volen literalment”, conclou Redondo.

Plataformes de venda online

El negoci de la roba de luxe de segona mà està en vies d’expansió al nostre país, tot i que continua molt per darrere de llocs com la Gran Bretanya, França o els Estats Units, que lideren el sector amb xifres milionàries. L’auge de les grans plataformes globals de compravenda digital -s’anomenen re-commerces -, com per exemple Hardly Ever Worn It, Vestiaire Collective o The Real Real, ha revolucionat els hàbits de consum d’aquests tipus de productes.

En aquest context, a casa nostra s’ha estrenat recentment la plataforma digital NetAWear, d’Ana Recasens. L’empresària barcelonina va forjar aquest projecte ara fa dos anys, quan vivia als Estats Units, veient l’oportunitat de negoci i expansió que representava al mercat estatal, un terreny encara per explorar. Quatre mesos després del seu llançament, NetAWear obté bons resultats. “Des de sempre els articles de luxe són objectes de desig, i a internet el nombre d’internautes que consulten aquestes plataformes no para de créixer”, explica l’Ana. Els productes passen un procés de selecció i autentificació molt rigorosos. “Tenim el suport d’experts en moda, calçat i joieria que recullen els articles, n’avaluen l’estat i els posen un preu segons la demanda”, explica.

Així, al portal de compravenda online s’hi poden trobar peces pràcticament noves o en perfecte estat amb descomptes de fins a un 70% respecte al preu original. “Hi ha firmes que mai perden el seu valor, i fins i tot existeixen llistes d’espera per aconseguir un dels seus productes”, detalla l’emprenedora. Sobre l’etern dilema de comprar molt i en abundància o comprar poc i de qualitat, l’Ana ho té clar: “Les coses barates al final acaben sortint cares, i una bona peça perdura en el temps, la poden heretar els teus fills o nets, i si vols la pots revendre a NetAWear”, conclou. Entre els seus tresors personals hi ha un parell de peces de Chanel, una caçadora d’Acne Studios i una joia antiga comprada en una subhasta. Una forma de consum responsable en què els productes valuosos tenen una segona oportunitat.

Aquests portals de moda de luxe de segona mà els reconeixereu a primera vista. Són pàgines molt ben estructurades que generen contingut propi i exposen els productes de manera ordenada: hi predomina la imatge amb la possibilitat d’ampliar detalls i tota mena d’especificacions tècniques, com les característiques, l’estat en què es troba i fins i tot a vegades alguna historia personal vinculada amb l’experiència i l’ús.

Més enllà del procés d’autentificació, que és un dels punts més valorats dels consumidors per evitar el temut gat per llebre, es valora especialment l’actualització ràpida per atreure nous compradors i el feedback amb el venedor que ofereix el producte. En aquest sentit, l’usuari li pot preguntar directament qualsevol dubte abans de l’adquisició. Per tot plegat, aquestes plataformes digitals generen una experiència de compra que s’equipara a la que els usuaris tindrien a les boutiques habituals d’aquestes firmes.

La revolució de les ‘re-commerces’