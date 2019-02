Tret de sortida de la 080 Barcelona Fashion

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Cachón, han inaugurat la 080 Barcelona Fashion, acompanyades de l'alcaldessa Ada Colau. La setmana de la moda catalana comença avui al recinte modernista de Sant Pau i s'allargarà fins dijous. S'hi podran veure les col·leccions de 24 marques catalanes i 4 d'estrangeres convidades.

Artadi ha destacat que el sector de la moda és "una indústria molt important per al país, que ha patit una crisi forta però que ara comença a viure una certa recuperació, amb dades positives", i ha assenyalat que era "la direcció correcta". L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat el vincle de la ciutat amb el sector de la moda i la creativitat. "El disseny té una llarga trajectòria a Barcelona i per això hem de potenciar aquest sector tan important". I ha deixat molt clar que calia un canvi cap a la sostenibilitat en la moda: "La sostenibilitat és una qüestió central per al sector de la moda i aquest nou paradigma ens obligarà a fer canvis".

Alguns dels dissenyadors que participen en la 080 Barcelona Fashion han sigut presents en l'acte de presentació, com Custo Dalmau, que ha dit que la passarel·la catalana "ha anat guanyant pes en cada convocatòria". Ell presentarà dimarts al vespre la seva col·lecció primavera-estiu perquè el dissenyador català segueix la fórmula coneguda com a 'see now, buy now', que consisteix a presentar a la passarel·la la roba de la temporada actual, a diferència del que s'havia fet tradicionalment en el sector. "A mi em funciona millor així –ha dit– perquè el món actual és el de la immediatesa i la gent vol ara mateix el que veu".

Avui, en la jornada inaugural del 080, desfilaran marques com Escorpion, Naulover, Sita Murt –que hi torna després d'unes temporades d'absència– i el jove dissenyador Ze Garcia, conegut com el dissenyador de les 'influencers' perquè acostuma a treballar amb noms famosos de les xarxes com Dulceida.