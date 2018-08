Turisme de quilòmetre (quasi) zero

Si no podeu fer vacances al mes que tothom en fa, si en feu però el pressupost no us permet gaudir d’exotismes, o teniu algú a càrrec i no podeu anar a l'estranger perquè heu de tornar a dormir a casa cada dia… encara podeu abraçar l’’staycation’ i gaudir també d’experiències noves a l’aire lliure.

El neologisme ve de l’anglès i és prou clar: ‘stay’ (quedar-se) i ‘cation’, de 'vacation' (vacances). Significa, en definitiva, quedar-se a casa de relax o fer activitats a un cop de cotxe de manera que passes el dia fora però tornes casa per dormir. O, al contrari, pots passar la nit fora i tornar a casa a migdia. A gust del consumidor. I gràcies a la diversitat geogràfica, de climes i de paisatges que té Catalunya, hem fet una selecció de cinc plans, lluny dels pols turístics massificats, per ser un turista a casa nostra.

540x306 L’Estació Nàutica de La Ràpita, al Delta de l'Ebre, és ideal per practicar esports nàutics / Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita L’Estació Nàutica de La Ràpita, al Delta de l'Ebre, és ideal per practicar esports nàutics / Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita

Esports nàutics i ruta de les muscleres al Delta de l’Ebre

L’Estació Nàutica de la Ràpita està ubicada a la badia dels Alfacs, al Parc Natural del Delta de l’Ebre, Reserva de la Bioesfera per la Unesco, i és un lloc ideal per practicar caiac, vela lleugera, ‘paddle surf’, ‘cable ski', ‘kitesurf’ i ‘windsurf’. Fins i tot els que s'estrenin podran fer-ne un bon tast, perquè “gràcies als avenços tecnològics, en una hora de formació ja pots fer ‘windsurf’”, assegura Joan Barberà, president de l’Estació. A més, la badia, que té poca profunditat, reuneix unes condicions de seguretat màxima "i si se t’endú el vent, sempre fas cap a una platja", assegura.

D’altra banda, ens trobem en un dels ports naturals més grans d’Europa, on hi ha diversos punts d’interès als quals també es pot arribar fent esport aquàtic. Per exemple, una ruta en caiac per les muscleres, on podreu maridar musclos i ostres amb una copeta de cava. Glamur amb armilla salvavides, per què no? A més, “l’entorn natural fa que hi hagi molt marisc i del bo, perquè els arrossars aporten molts nutrients a l’aigua de la badia”, comenta Barberà.

540x306 Les Coves de Can Riera recorden molt a les famoses coves d’Arizona. / CRISTINA CALDERER Les Coves de Can Riera recorden molt a les famoses coves d’Arizona. / CRISTINA CALDERER

Coves de Can Riera a Torrelles de Llobregat

La rèplica a escala del canyó de l’Antílop nord-americà és a tocar de casa. Les coves de Can Riera, més conegudes com les Coves Vermelles, tenen unes formes sinuoses i un to que recorda moltíssim al de les coves d’Arizona. Les catalanes són al terme municipal de Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i s’han fet prou conegudes –i visitades– des que van sortir en un blog de viatges.

L’excursió és circular i dura unes tres hores. No hi ha res senyalitzat, de manera que es recomana haver mirat abans alguna font de referència, com ara Wikiloc, on es detalla força bé la ruta per arribar-hi. Tot i això, les coves no estan prou adaptades i són de difícil accés. “No és una excursió apta per a nens ni per a tots els públics: la terra és relliscosa i per un tram s’ha de grimpar”, avisen des de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. Malauradament, per culpa de la gran afluència de públic i l’incivisme de molts, les coves s’estan degradant. Si hi aneu, assegureu-vos d’anar ben equipats i de gaudir-ne amb respecte.

540x306 Les bombolles del Mil Estrelles són enmig del bosc i a la vora d’una antiga masia del segle XIII. / MIL ESTRELLES Les bombolles del Mil Estrelles són enmig del bosc i a la vora d’una antiga masia del segle XIII. / MIL ESTRELLES

Mil Estrelles, les bombolles de Cornellà de Terri

Per disfrutar d’un allotjament rodó no cal anar al Palais Bulles de Pierre Cardin a la Costa Blava, perquè a Catalunya tenim una mena de ‘gampling’, un càmping glamurós a Cornellà de Terri (al Pla de l'Estany), en què les tendes de luxe són bombolles transparents. Són enmig del bosc i a la vora d’una antiga masia del segle XIII, i n’hi ha deu. S’anomenen Mil Estrelles per les vistes nocturnes que tenen. I, per no perdre punt del paisatge celeste, l’Observatori Fabra ha fet un planell astral a cada bombolla.

“Les bombolles no ens les hem pas inventat nosaltres, existeixen allotjaments similars al nord d’Europa”, confessa Núria de Ros, directora del Mil Estrelles. Però les d’allà no tenen ni privacitat, ni aigua, ni llum ni climatització. Les catalanes, en canvi, tenen tot el confort. Estan fetes d’un plàstic molt resistent i transparent, de manera que “la sensació és la d’estar sota el cel, amb estrelles, pluja o el que toqui”, comenta la directora. El que hi trobareu és desconnexió i calma absoluta, perquè només és per a parelles, sense nens ni animals de companyia. Per als que necessitin carregar les piles, també s’ofereixen una sèrie d’opcions complementàries de ‘wellness’, com per exemple el flotàrium. I si es busca una mica de moviment, hi ha l’opció d’agafar una bicicleta i fer un camí de dos quilòmetres fins a l’estany de Banyoles.

Nit de ratpenats a Senet

Doneu-li una treva a la calor asfixiant de l’estiu amb les nits de l’Alta Ribagorça, en concret les de Senet, una població que no arriba al centenar d’habitants però que té el centre d’informació de l’únic Parc Nacional de Catalunya, el d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici.

Després d’haver-se celebrat la XIV Nit Catalana dels Ratpenats, el 4 d’agost, encara sou a temps de descobrir ‘in situ’ com són aquests animals, sovint carregats de tòpics pejoratius, com ara que són aliats dels vampirs, del mal i portadors de malalties. A Senet, el 15, 22 i 29 d’agost s’hi farà una activitat perquè tota la família conegui la vida dels ratpenats: quan dormen?, què mengen?, com es guien? I després, al capvespre, es farà una excursió a l’embassament de Baserca per observar de prop aquestes aus nocturnes.

Si us quedeu amb ganes de saber-ne més, durant tot l’estiu els dissabtes alterns es fan rutes guiades de tarda-nit per la vall de Barravés a fi de conèixer els animals que es desperten al capvespre, no només els ratpenats. De fet, durant tot l’estiu a la vall de Barravés s’hi fan moltes activitats, així com a les valls de Boí, Aran, Àneu, Àssua i a la Vall Fosca. Per estar al dia i fer reserves cal que consulteu la web dels Parcs Naturals de la Generalitat de Catalunya.

540x306 Can Janè és el primer parc aquàtic caní d'Espanya. / X. PLADELLORENS Can Janè és el primer parc aquàtic caní d'Espanya. / X. PLADELLORENS

Parc aquàtic caní a la Roca del Vallès

Tenir un animal de companyia és un dels principals motius pels quals molta gent no pot marxar de vacances gaires dies o gaire lluny. Però als gossos els agrada tenir un dia d’esbarjo tant com als seus propietaris, per això es va crear fa quatre anys el parc aquàtic caní de la Roca del Vallès, al Vallès Oriental. Està dins de Can Janè, un 'resort' caní que també té residència per a gossos.

“Segons la BBC, som únics al món, però a nosaltres ens agrada dir que hem estat els primers d'Espanya”, comenta Ramon Torralba, responsable d’aquest centre de 3.0000 metres quadrats en què hi ha tres llacs, una zona de gespa al sol i a l’ombra, bar, restaurant i casa de nutrició canina.

“L'anècdota que tenim gairebé cada dia és la del propietari que ens diu que el seu gos no es banyarà. Li expliquem com fer-ho i normalment al cap d'unes hores ens demana si els podem ajudar a treure el gos de l'aigua, que no vol sortir!”, assegura Torralba. I afegeix: “El gos gaudeix molt de fer vincle afectiu amb el seu propietari i d’estar amb altres gossos. Carreguen serotonina, i això fa que no hi hagi cap tipus de conflicte entre ells”, explica.

El parc aquàtic obre d’abril a novembre i l’aigua se sotmet a un procés de neteja manual i de desinfecció diària, “sempre amb productes naturals i amb bombes que filtren 80.000 litres d'aigua cada hora durant les 24 hores del dia”, assegura el responsable.