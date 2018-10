Ucraïna retira el títol a la 'miss' guanyadora perquè és mare i divorciada

La guanyadora de Miss Ucraïna 2018, Veronika Didusenko, va quedar-se sense el títol quatre dies després de rebre'l. L'organització va decidir retirar-l'hi després d'assabentar-se que té un fill i està divorciada. El cas va tenir lloc al setembre i, després d'una potent campanya de denúncia iniciada per la model, el succés ha saltat als mitjans internacionals.

En un comunicat, els responsables del certamen neguen que sigui un cas de masclisme, i argumenten que entre les condicions per participar en el concurs hi ha no tenir fills i no haver estat mai casada. "Didusenko va estar d'acord amb les regles però va proporcionar informació falsa, en dir que no estava casada ni tenia fills", diuen els organitzadors.

Didusenko assegura que va mentir perquè no s'imaginava que guanyaria, i defensa que les normes del certamen són antiquades i s'haurien de canviar. "És una norma molt discriminatòria, molt arcaica. No hauria d'existir una norma que es va escriure fa 70 anys", argumenta, en declaracions recollides pel 3/24.