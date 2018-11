Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Palo Market Festival

1 i 2 de desembre. Barcelona

Dins la campanya #anantdecool se celebra el quart aniversari del Palo Market Fest, que aglutina dissenyadors emergents i creadors amb propostes d'oci, cultura i espectacle. Hi haurà xefs sobre rodes que oferiran ‘street food’ per a tots els gustos, dissenyadors que reivindicaran la força del petit comerç i, per als amants de la música, mestres del jazz com Raynald Colom i Llibert Fortuny, i del soul com Clarence Bekker.

All Those Food Market

1 i 2 de desembre. Barcelona

S’apropen les festes nadalenques i amb elles aquest festival gastronòmic per on passen més de 20.000 persones. El Museu Marítim de Barcelona i els seus jardins s’omplen de menjars i activitats per a tota la família. A més del ‘food hall’ interior, aquest cop l’oferta s'expandirà a l’artesania local amb productes pensats per a Nadal i tallers de gastronomia, vi natural i cafè d’especialitat.

El Pessebre Vivent de Corbera

Fins al 13 de gener. Corbera

Aquesta manifestació cultural posa èmfasi en la poesia popular i en la tradició nadalenca. Més de 200 actors es posen en la pell dels personatges que componen el pessebre vivent de Corbera. El realisme serà el protagonista, ja que es podrà passejar entre boscos i rius envoltats de natura i de les escenes pròpies del pessebre.

8a Fira Solidària de Nadal

1 i 2 de desembre. Barcelona

Nadal és sinònim de solidaritat. Per això, la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia impulsa una fira plena d’activitats per a tota la família, com ara 'masterclass' de maquillatge, decoració i manualitats, entre d'altres. La fira dedicarà tots els beneficis a projectes d’ajuda per a nens i joves amb càncer i al suport a les famílies.

Jornades del Llagostí 2018

1 de desembre. Sant Carles de la Ràpita

Catorze restaurants donen el tret de sortida a aquesta jornada gastronòmica amb plats centrats en la llagosta i els llagostins. Els àpats aniran acompanyats de bona música amb el grup Solk i de paquets ‘gastronatura’: lloguers d’embarcacions amb degustació inclosa que ofereix l’Escola Nàutica del poble.

Sitges Christmas Festival

1 i 2 de desembre. Sitges

El món de les manualitats encara no ho ha descobert tot i, per això, aquest cap de setmana el ‘patchwork’, un teixit fet a partir de diferents teles de colors, serà el protagonista. Arriba una nova edició del festival de manualitats i productes nadalencs en què una seixantena d’expositors mostraran les seves últimes creacions.

7a Fira de l’Allioli de Codony i Mercat de Nadal

1 de desembre. La Pobla de Lillet

L’all, el codony i l’oli d’oliva es combinen per crear el millor allioli de la cuina de muntanya catalana. Es podrà gaudir dels sabors de la tardor en la 7a edició d'aquesta fira del Berguedà. Hi haurà demostracions en públic sobre la seva elaboració, un esmorzar popular i parades amb productes artesans de tema nadalenc.

XXV Jornades Gastronòmiques de la Clementina

Fins el 23 de desembre. Alcanar

Tot i que sovint la confonem amb la mandarina, la clementina té un sabor més agredolç, i és més petita i més fàcil de pelar. Aquesta fruita, molt típica dels mesos de fred, serà central en les diferents propostes culinàries amb sabor cítric que els restaurants oferiran aquest cap de setmana.

Festival Most 2018

1 i 2 de desembre. Diversos municipis del Priorat

El món del cinema i el dels vins es fusionen en el Festival Internacional del Cinema del Vi i el Cava, destinat als amants de tots dos plaers. Amb tot, aquesta 3a edició té l’objectiu d’atreure tots els públics per mitjà de projeccions cinematogràfiques i, aquest cop, apropant-se a la cultura suïssa dels vins.

Ranxets, la cuina de Torredembarra

Fins al 9 de desembre. Torredembarra

Els ranxets són plats que combinen una diversitat d’ingredients –all, fruita seca, oli, vi, peixos de temporada i molts més– mantenint l’essència del camp i el mar. El resultat final són plats de musclos a la marinera, romescos variats o alls fideuejats, entre d'altres. Aquest cap de setmana els cuinaran tots una tretzena de restaurants.