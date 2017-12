Us proposem 10 plans per a aquest cap de setmana

37a Fira de l’Avet d’Espinelves

Del 2 al 10 de desembre. Espinelves

Fins a 80.000 persones van visitar l’any passat aquesta fira de Nadal tan important del nostre país. La Fira de l'Avet d’Espinelves transforma aquesta petita vila de 200 habitants en un poble de pessebre. Si vols aconseguir el millor arbre de Nadal, del 2 al 10 de desembre podràs trobar-lo en una fira que té l’avet com a reclam principal.

540x306 Una edició anterior de la fira Una edició anterior de la fira

Sastreria Moderna

Del 30 de novembre al 2 de desembre. Barcelona

La quarta edició de Sastreria Moderna torna a l’emblemàtica botiga de teixits Gratacós. La novetat d’aquesta edició és una col·lecció càpsula col·lectiva en què han participat quatre dissenyadores de moda. Seguint la filosofia de l’esdeveniment, totes les peces es vendran sota demanda. A més, algunes dissenyadores vendran peces úniques de les seves col·leccions.

540x306 Una peça de la dissenyadora Eva Humo, que participa a l'acte Una peça de la dissenyadora Eva Humo, que participa a l'acte

Fira dels Torrons de Llinars

2 i 3 de desembre. Llinars del Vallès

Poc abans del 8 de desembre, el dia la Immaculada Concepció (que la tradició diu que era el primer dia de menjar torrons) Llinars del Vallès organitza una fira dedicada a aquest dolç de Nadal. Es tracta d’una cita obligatòria per als amants dels torrons, ja que s’hi poden trobar des de les varietats més clàssiques fins a noves propostes més arriscades.

540x306 Els torrons, protagonistes del cap de setmana Els torrons, protagonistes del cap de setmana

Festivitas Bestiarium

2 de desembre. Reus

El dissabte 2 de desembre se celebrarà a Reus, Capital de la Cultura Catalana, la quarta edició del Festivitas Bestiarum. Amb cercaviles, plantada de figures de bestiari festiu, ballades de cortesia i lluïments amb pirotècnia als carrers de la ciutat, i els Premis Best, uns guardons que reconeixen el compromís de la societat i les entitats amb la cultura tradicional i popular.

540x306 Reus celebra la quarta edició del Festivitas Bestiarum Reus celebra la quarta edició del Festivitas Bestiarum

Fira de Nadal i Mercat d’Artesans de Caldes de Montbui

2 i 3 de desembre. Caldes de Montbui

Una de les grans atraccions de la Fira de Nadal i el Mercat d’Artesans de Caldes de Montbui d'enguany seran els 3.000 litres de brou de Nadal que es cuinaran en dues olles gegants. Tots els visitants podran assaborir el brou, i també la verdura i la carn d’olla de la cocció d’aquest típic plat calderí, a la plaça de la Font del Lleó, a les 12.00 i a les 17.30 h.

All Those Food Market

2 i 3 de desembre. Barcelona

All Those Food Market celebra l'edició nadalenca del seu popular festival d'emprenedors gastronòmics a l'emblemàtic Museu Marítim de Barcelona i ocupa, per primer cop, el seu gran jardí. Els més menuts compten amb una zona infantil que creix en dimensions i en continguts, amb un espai 'chill out' per a nadons i activitats gratuïtes per als nens de més de 3 anys.

540x306 Una edició anterior del mercat Una edició anterior del mercat

Mercat Nadalenc de Blanes

1 i 2 de desembre. Blanes

El barri de Mas Enlaire celebra aquest cap de setmana el primer Mercat Nadalenc, que estarà en marxa divendres durant tot el dia i dissabte a l’horari del matí. Després de l’èxit que va suposar l’organització del Petit Mercat de les Delícies, que es va instal·lar a finals de setembre al carrer lateral del Mercat de Blanes -al barri de Mas Enlaire-, ara es reprèn de nou l’experiència incorporant-hi productes nadalencs i altres al·licients.

Fira de Nadal de la Sagrada Família

Fins al 23 de desembre. Barcelona

La Fira de Nadal de la Sagrada Família torna a instal·lar-se a tocar del famós temple durant un mes. Aquesta fira, que va néixer als anys seixanta, s'ha convertit en un dels mercats nadalencs de més tradició de l'Eixample i reuneix prop d'un centenar de parades. A més, transforma els voltants del temple de la Sagrada Família en una postal nadalenca.

Palo Alto Market

2 i 3 de desembre. Barcelona

El Palo Alto celebra el tercer aniversari. Ho fa dedicant aquesta edició al circ contemporani amb diverses companyies punteres que hi actuaran. A més, com sempre, hi haurà música en directe, paradetes de disseny i els millors 'food trucks'.

540x306 Ambient al Palo Alto Market / ANNA ESPARZA Ambient al Palo Alto Market / ANNA ESPARZA

XV Fira de Santa Llúcia de Canyelles

2 i 3 de desembre. Canyelles

Una de les fires nadalenques més familiars del Garraf arriba el cap de setmana a Canyelles. Aquest any, la Fira de Santa Llúcia celebra el seu 15è aniversari farcida de novetats. Durant els dies que dura la fira hi haurà més de 350 parades relacionades amb el Nadal. Trobareu a Canyelles activitats infantils, exposicions, degustacions, cantades de corals i altres activitats.